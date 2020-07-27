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Akut bronşit nedir? Akut bronşit belirtileri ve tedavisi…

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Bronşit, bronşiyal tüpler olarak adlandırılan akciğerlerinize hava taşıyan tüplerin iltihaplandığı ve şiştiği zamandır.
Akut bronşit nedir? Akut bronşit belirtileri ve tedavisi…

Çoğu zaman, soğuk algınlığı veya gribe neden olan virüsler akut bronşit nedenidir. Ancak akut bronşit bazen bakteriler yüzünden ortaya çıkabilir. Şimdi, akut bronşit nedir? akut bronşit belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

AKUT BRONŞİT NEDİR?

Akut bronşit, bronş tüplerinin iltihaplanmasına neden olan bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Genel olarak virüs ya da bakteri gibi mikropların sebep olduğu enfeksiyonlar veya çeşitli alerjiler nedeniyle bronş duvarlarının kalınlaşması ve mukus üretiminin artması sonucu oluşur. Sebep olan enfeksiyon tedavi edildiğinde veya alerjiye neden olan madde ortamdan kaldırıldığında iyileşir.

Akut bronşitlerin büyük bir kısmının nedeni virüslerdir. Influenza A ve B, parainfluenza, respiratuar sinsityal virüs (RSV) ve coronavirus, adenovirus, rhinovirus gibi virüslerin akut bronşitlere yol açtığı bilinmektedir.

Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis ve Haemophilus influenza gibi bakteriler akut bronşit nedeni olarak gösterilmektedir.

AKUT BRONŞİT BELİRTİLERİ

Akut bronşit belirtileri şunları içerebilir:

– Göğüs tıkanıklığı veya gerginliği
– Berrak, sarı veya yeşil balgam getiren öksürük
– Nefes darlığı
– Hırıltı
– Boğaz ağrısı
– Ateş
– Titreme
– Vücut ağrıları
– İştahsızlık ve kilo kaybı

Akut bronşitin belirtileri geçtikten sonra bronşiyal tüpleriniz iyileşir ve şişlik azalırken öksürük birkaç hafta sürebilir. Bundan daha uzun sürerse, sorun başka bir şey olabilir. Yeni bir öksürük, ateş veya nefes darlığı varsa, yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19 olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak için doktorunuzu arayın ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

AKUT BRONŞİT TEDAVİSİ

Akut bronşit vakalarının çoğuna bir virüs neden olur. Bu da, antibiyotiklerin tedavide yardımcı olamayacağı anlamına gelir. Enfeksiyonun seyrini tamamlaması gerekiyor. Akut bronşit neredeyse ekstra bir tedaviye gerek kalmaksızın kendiliğinden iyileşir. Evde tedavi semptomları hafifletmeye odaklanır.

Bunun için yapılması gerekenler şunlardır:

– Bol sıvı tüketilmeli, ancak kafein ve alkolden uzak durulmalı.

– Bol dinlen.

– Enflamasyonu azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve ateşinizi düşürmek için reçetesiz satılanağrı kesiciler kullanılabilir. Bunlar asetaminofen veya ibuprofen içerebilir. Hasta olan bir çocuğa kesinlikle aspirin vermeyin.

– Evinizdeki nemi artırın veya bir nemlendirici kullanın.

– Bronşlar rahatlatıcı ve mukusun koyulaşmasını engelleyici (mukusun tıkaçlar oluşturmasını engellemek için) reçetesiz satılan öksürük ilaçları kullanabilirsiniz.

– Sigara kullanıyorsanız mutlaka bırakın.

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