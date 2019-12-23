Alayköy'den acı haber!

Alayköy’ün sevilen simalarından Şerif Çelebci bugün hayatını kaybetti.
78 yaşındaki Çelebci’nin cenazesi 24 Aralık Salı Günün Alayköy Cami’nde kılınacak ikindi namazı sonrası Alayköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek
Alayköy’ün sevilen simalarından Şerif Çelebci bugün hayatını kaybetti.
78 yaşındaki Çelebci’nin cenazesi 24 Aralık Salı Günün Alayköy Cami’nde kılınacak ikindi namazı sonrası Alayköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek
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