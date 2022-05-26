Aldığı uyuşturucu limon tuzu çıkınca savcılığa şikayet etti

İHA’nın haberine göre Gemlik’te uyuşturucu madde kullanan H.Ç., Gemlik’te sosyal medya üzerinden Ç.Y. ile metamfetamin almak için anlaştı. İfadesinde 200 TL verdiğini iddia eden H.Ç., parayı elden verdiğini, maddeyi kullandığında da limon tuzu olduğunu anladığını söyledi.
Konuyla alakalı savcılığa giden ve üç aydır kullanmayı bıraktığını öne süren H.Ç.’ye uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken, zanlı hakkında arama kararı çıkarıldı.
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