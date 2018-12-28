Ali Kurtoğlu YDÜ'lü öğrencilerle atölye çalışması yaptı

BRTK Teknik Müdürü Ali Kurtoğlu Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü Öğrencileri ile Atölye Çalışması Yaptı…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) BRT 1 ve BRT 2’nin teknik müdürü Ali Kurtoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi TV stüdyolarında İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki atölye çalışması gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Görüntü Estetiği, Işık Kamera ve Diksiyon ve hitabet dersleri öğrencilerinin katıldığı atölye çalışmasında, BRTK Teknik Müdürü Ali Kurtoğlu, ekranda ışık ve ışık kullanımı, ışıkla anlam yaratma ve ışık algısı gibi önemli konularda bilgiler aktardı.

Kamera ve ekran için ışığın önemine değinen Kurtoğlu, ışık olgusunun filmlerde, dizilerde, haberde ve tüm görsellerde yarattığı etkiyi öğrencilerle değerlendirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Sinem Kasımoğlu ve öğretim görevlisi Zeyde Örek tarafından düzenlenen atölyeye çalışmasına yoğun ilgi gösteren öğrenciler meslek ile ilgili merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldular. Uygulamaya yönelik çalışmaların ve sektörle işbirliğinin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.