Ali Poyrazoğlu’ndan çok konuşulacak kavuk tepkisi: “Soytarılığa döndü...".

Sağlık sorunları nedeniyle tiyatroya devam edemeyeceğini açıklayan Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine başlayan tartışmalara usta tiyatrocu Rasim Öztekin'de katıldı. Rasim Öztekin'in kavuğu Şevket Çoruh'a devretmesiyle ilgili sert konuşan Poyrazoğlu, "İş soytarılığa dönüştü. Bu kameralar azdırıyor insanları" dedi.

Usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Poyrazoğlu, Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredilen İsmail Dümbüllü'nün kavuğu hakkında da tartışma yaratacak açıklamada bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu Ali Poyrazoğlu, 'Sahnede Bir Hayat' tiyatro gösterimleri kapsamında ekim ayı boyunca, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 'Asi Kuş' adlı oyunla tiyatroseverlerle buluşacağını söyledi.

Poyrazoğlu, "Herkes krizden söz ediyor. 500 bilet satılmış. 300 bileti sağlık çalışanlarına hediye ettim. O yüzden mutluyum" dedi.

Poyrazoğlu, Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredilen İsmail Dümbüllü'nün kavuğu hakkında da çarpıcı açıklamada bulundu: "Bu iş soytarılığa dönüştü. Isıtılıp ısıtılıp magazin gündemine getiriliyor. Ben bu konudan hiç söz etmiyorum ama İsmail Dümbüllü Ödülü'nü ben aldım.

Ayrıca birkaç sene önce Karagöz'ün takkesi var ya 'Işkırlak' adında, o ödülü de da bana verdiler. Işkırlak'ta da şöyle bir gelenek var; ertesi sene hak eden birine devretmek zorundasın. Ben de Zihni Göktay'a verdim. Zihni kime verdi onu takip etmedim.

O kavuk İsmail Dümbüllü'nün kavuğu değil, o bir takke. Bunun bu şekilde sürekli magazin malzemesi yapılması hoş değil. Onun İsmail Dümbüllü'nün olmadığını veren de biliyor, alanlar da. Bu kameralar azdırıyor insanları."