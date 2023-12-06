Alkol Tesiriyle Meydana Gelen Trafik Kazaları

06.12.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da Anamur sokak üzerinde,
Furkan Mustafa SEÇKİN (E-24) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MS 022
plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağ
tarafında park halinde bulunan MC 853 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Kaza
sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
2. 06.12.2023 tarihinde, saat 03:10 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde,
Mahsan TAHERİ (K-34) 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UM 968 plakalı
salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Mehmet Akif
Caddesi yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce sola dönüş yapması sonucu direksiyon
hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam etmektedir.
3. 06.12.2023 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Kaya Artemis Otel ile Limak Otel arasında
bulunan çift şeritli yolda, Abdil ÇAKMAK (E-21) 76 miligram alkollü içki tesiri altında,
yönetimindeki FK 933 plakalı salon araç ile Limak Otel istikametine doğru seyrettiği sırada sola
meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje
çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, FK 933 plakalı araç ileriye doğru savrularak bir takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdil ÇAKMAK, kaldırıldığı
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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