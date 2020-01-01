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Alkollü olmamasına rağmen kanında alkol çıktı; hukuki mücadele başlattı

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Alkollü olmamasına rağmen kanında alkol çıktı; hukuki mücadele başlattı
Alkollü olmamasına rağmen kanında alkol çıktı; hukuki mücadele başlattı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, alkollü olmamasına rağmen polis çevirmesinde kanında 0.74 promil alkol çıkan Ahmet Buğra Tokmakoğlu, kan tahlili yaptırdı. Polis kontrolü sonrasında ehliyetine altı ay süreyle el konulan Tokmakoğlu’nun kanında alkole rastlanmadı. Tokmakoğlu, mahkemeye başvurarak uğradığı haksızlığın giderilmesini istedi.

8 Haziran’da, saat 02:55’te polis çevirmesine denk gelen Tokmakoğlu, alkollü bir içecek içmeden kanında alkol çıkması üzerine polise itiraz etti ve kan tahlili talep etti. Ancak, onu çeviren ekip, adli vaka olmadan bunun mümkün olmadığını söyleyince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kendi imkanlarıyla test yaptırdı.

Polis çevirmesinden üç saat sonra, saat 05:55’te yapılan kan tahlilinde Tokmakoğlu’nun kanında alkole rastlanmadı. Haksız yere 1200 lira ceza ödeyen, 20 puan ceza alan ve ehliyetine el konulan Tokmakoğlu hukuki mücadele başlattı.

Ancak, duruşma, olayın üzerinden altı ay geçip de 15 Aralık’ta ehliyetin geri verilmesine kadar görülmedi. Tokmakoğlu şunları söyledi: “Duruşmanın görülmemiş olması beni mağdur etti. Aktif olarak araba kullanan bir insanım, ehliyetim olmadığı için işimden geri kaldım. Altı ay ehliyetsiz kaldım ama en azından 20 puan trafik cezamın silinmesini ve ödediğim 1200 lira cezayı geri almak istiyorum. Cezam iptal edilmediği için tekrar herhangi bir alkol kontrolüne yakalanırsam, ehliyetime bir yıl süreyle el konulacak ve psikolojik teste gönderileceğim. O yüzden mahkemenin bir an önce görülmesi ve haksız yere ehliyetimin alındığının kanıtlanması gerekiyor.”

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