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Alkollü sürücü aracıyla önce motosiklete sonra başka araca çarptı!

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Alsancak’ta dün meydana gelen kazada 265 miligram alkollü sürücü önce motosiklete ardından da başka araca çarptı.
Alkollü sürücü aracıyla önce motosiklete sonra başka araca çarptı!

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre saat 23:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Uladzislau ROHAU (E-23), 265 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HZ 983 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Ameer ABDULLAH (E-23) yönetimindeki UF 764 plakalı motosikletin arkasında bulunan sepet kısmına sağ dikiz aynasıyla çarptıktan sonra, aynı istikamette yolun sol şeridinde seyreden Ahmet Can VARHAN (E-25) yönetimindeki UL 419 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HZ 983 plakalı araç sürücüsü Uladzislau ROHAU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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