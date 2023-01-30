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Alkollü sürücü bariyerlere çarptı!

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Gazimağusa-Karpaz ana yolunda, Boğaz Otel civarında dün gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, demir bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından tutuklandı.
Alkollü sürücü bariyerlere çarptı!

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza  saat 20.30’da oldu. Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 23-24’üncü kilometreleri arasında Boğaz Otel önünde seyreden Hasan Yüngü, (E-59), 213 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CS 930 plakalı araçla Karpaz’dan Gazimağusa istikametine seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu  yolun solundaki demir bariyerin başlangıç noktasına çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Yüngü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı.

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