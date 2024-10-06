Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Araç Yoldan Çıktı

Gazimağusa, 06.10.2024 - Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Olay, saat 00:10 sıralarında Efkan İlkhan (36) isimli sürücünün, 246 mlgr alkollü içki etkisi altında GM 316 plakalı aracıyla kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada yaşandı.

Kumyalı İlkokulu önlerine geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden İlkhan, aracıyla yolun solundan çıkarak toprak alanda durabildi. Kazanın etkisiyle yaralanan araç sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından müşahede altına alınan İlkhan’ın durumu ciddiyetini koruyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Efkan İlkhan’ın alkollü araç kullanması ve dikkatsizlik sonucu kazaya neden olduğu tespit edildi. Yetkililer, alkollü araç kullanımının tehlikelerine dikkat çekerek, bu tür kazaların önlenmesi için daha fazla tedbir alınması gerektiğini vurguladılar.

Sürücünün sağlık durumu yakından izlenirken, kazanın ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi edinmek için soruşturma devam ediyor.