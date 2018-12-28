Allah C.C.'ye hapis cezası

‘Allah C.C.’ ismiyle paylaşım yapan Twitter hesabı hakkında, Eskişehir’de bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ardından paylaşımları yapan E. P.’ye Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davada kullandığı Twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden E.P. hakkında karar verildi. Dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma suçundan 11 ay 20 gün hapis verilen E. P.’nin cezası, 7 bin lira para cezasına çevrildi.

“MAHKEME SONUCUNA İTİRAZ EDİP TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM”

E. P. hakkında suç duyurusunda bulunan Eskişehirli Y.K., “Mahkeme hapis cezası verdi ama dava para cezası ile sonuçlandı. İtirazlarımızı yapacağız. Bu şekilde Allah’a hakaret eden, alay eden kişinin hapis ile cezalandırılması gerekiyor. Birçok siyasi alandaki hakaret davalarının sonucu hapis olurken Allah’a hakaret suçunun sonucu da hapis cezası olması lazım. Davanın kararı tam anlamıyla sonuçlandığında tazminat davası açacağım. Elde edilen geliri de Kuranıkerim alarak ücretsiz dağıtmayı düşünüyorum” dedi.