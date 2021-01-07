Alman Katolik Kilisesi, çocuk istismarı raporunu göstermek için gazetecilerden 'mutlak sessizlik' yemini talep etti

Çocuk istismarını örtbas etmekle suçlanan Köln Başpiskoposluğu, bu konudaki raporu göstermek için çağırdığı gazetecilerden sessiz kalma yemini ettiren gizlilik anlaşması imzalamalarını istedi.

Almanya'da Katolik Kilisesi'nin İtalyan mafyasından organize suç örgütleri geneline yayılan sessizlik yemini (omerta) geleneğini çocuk istismarı konusunda gazetecilere dayatması tepki çekti.

Köln'de Katolik Kilisesi yetkililerinin çocuk istismarı hakkında yayımlanmamış bir raporla ilgili sessiz kalma yemini ettiren gizlilik anlaşması imzalamalarını istemesi üzerine gazeteciler toplantıyı terk etti.

Köln Başpiskoposluğu'nun düzenlediği toplantıda, Başpiskopos Rainer Maria Woelki, gazetecilere, henüz yayımlanmamış raporun metodolojisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Brifinge davet edilen 8 gazeteciye belgenin redaksiyondan geçirilmiş bir versiyonu gösterilirken çocuk istismarıyla suçlananlar ve itham edildikleri suçlarla ilgili sessiz kalmaları isteği de iletildi.

Ancak "Gazeteci, bu bilgilerle ilgili mutlak sessizlik uygulamayı taahhüt eder" yazılı gizlilik anlaşmasının imzalanması talebi, tüm katılımcılar tarafından reddedildi.

2014'te Köln Başpiskoposu atanan Woelki, birkaç yıldır rahiplerin çocuk istismarı vakalarını örtbas etmek ve Vatikan'ı bile haberdar etmemek suçlamalarıyla karşı karşıya.

2018'den beri bu konuda rapor yayımlamayı vaat eden, ama daha sonra bunun yasal geçerliliği olmayacağı, önyargılardan oluşacağı ve metodolojisinde sorun bulunduğu gerekçesiyle erteleyen Woelki, kasımda yaptığı açıklamada, iki selefi Joseph Hoffner ve Joachim Meisner'i çocuk istismarının üstünü örtmekle suçlayıp "On yıllardır tekrar tekrar vahim hatalar yapılmış" dedi.

Raporu hazırlayan Münihli hukuk firması Westpfahl Spilker Wastl ise Köln Başpiskoposu'nun metodolojinin sağlam olmadığına dair iddialarını reddetti.

Son olarak Kölnlü ceza hukuku uzmanı Bjorn Gercke'den martta yayımlanmak üzere yeni bir rapor hazırlaması istenildi.