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Alman milletvekili cinsiyet değiştirdi

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Almanya’da Yeşiller Partisi milletvekili Markus Ganserer cinsiyet değiştirdi ve yeni adını Tessa Ganserer olarak duyurdu. Tessa Ganserer böylece Almanya’da cinsiyet değiştiren ilk milletvekili oldu.
Alman milletvekili cinsiyet değiştirdi

Almanya’da Yeşiller Partisi milletvekili Markus Ganserer cinsiyet değiştirdi ve yeni adını Tessa Ganserer olarak duyurdu. Tessa Ganserer böylece Almanya’da cinsiyet değiştiren ilk milletvekili oldu.2013 yılından bu yana Nürnberg-Nord’u temsil eden milletvekili Ganserer geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen seçimleri de kazanmıştı.

Bavyeralı milletvekili Ganserer geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında adının Tessa olduğunu duyurmuş ve bundan böyle parlamentoya kadın olarak geleceğini söyledi.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Ganserer 10 yıl önce gerçek kimliğini keşfettiğini ve evde kadın kıyafetleri giymeye başladığını belirtti.
Almanya’da cinsiyet değişimi sebebiyle ismini değiştirmek isteyenler en az iki cerrahi operasyon geçirmek ve talebinin gerçekleştirilmesi için bir yıl bekleme zorunda.

Bu sebeple Ganserer’in yeni adı henüz resmiyet kazanmış değil.

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