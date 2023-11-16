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SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

Almanya, çatışmaların ardından Gazze'nin kontrolünün BM'ye geçmesini önerdi

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ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Almanya'nın, Gazze'de İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler'in kentin kontrolünü alması gerektiğini önerdiğini yazdı.
Almanya, çatışmaların ardından Gazze'nin kontrolünün BM'ye geçmesini önerdi

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Almanya'nın hazırladığı ve Gazze'nin geleceği konusunda senaryoların değerlendirildiği 2 sayfalık gayriresmi belgeyi ele geçirdi.

Belgede, "İsrail'in şu hedefini biz de paylaşıyoruz, Hamas İsrail'i ve vatandaşlarını terörize edecek bir pozisyona tekrar asla getirilmemeli." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi, Filistin ya da Mısır'ın Gazze'nin kontrolünü alması gibi senaryoların ele alındığı belgede, Filistin ve Mısır'ın böyle bir sorumluluğu istemeyeceği, İsrail'in de Gazze'deki varlığının siyasi olarak istenmediği vurgulandı.

Belgede, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'nin kontrolünü ele almasının "BM çatısı altında Gazze'nin uluslararasılaştırılması" anlamına geleceği ifade edilerek, bu noktadan sonra "dikkatlice bir geçiş süreci" yaşanabileceği aktarıldı.

Filistinli diplomattan "bu öneri kabul edilemez" açıklaması

Filistin'in BM Misyon Temsilcisi Abdalrahim Alfarra, Politico'ya yaptığı açıklamada, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

BM'nin görevinin sınırları korumak ve iki devletli çözüm için çalışmak olduğunu belirten Alfarra, bu belge konusunda Filistin yönetimi ile istişare yapılmadığını kaydetti.

Gazze'nin geleceği konusunda konuşulmadan önce şu andaki durumun konuşulması gerektiğini bildiren Alfarra, "Şu anda insanlarımızı nasıl korumamız gerektiği hakkında konuşmuyorlar." eleştirisinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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