  • BIST 2.133,59
  • Altın 920.262
  • Dolar 14.7133
  • Euro 16.3569
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Almanya Savaş Göçünün Planını Yaptı: Vatandaşlık Vermiyor, Ülke İçine Dağıtıyor

» »
Almanya‘ya 180 bin Ukraynalı göçmen geldi ve milyonlarcası yolda. Almanya, mültecileri şehir, kasaba ve köylere dağıtırken, savaş bitince, gelenleri geri gönderme planını yaptı.
Almanya Savaş Göçünün Planını Yaptı: Vatandaşlık Vermiyor, Ülke İçine Dağıtıyor

Rusya’nın Ukrayna‘ya saldırmasıyla birlikte Ukrayna’dan batıya ve özellikle Almanya‘ya yeni bir göç dalgası başladı. Türkiye’de sınır şehirlerinde yoğunluğun olduğu Suriyeli göçmenlere karşı Almanya’da planlı ve dengeli bir programın hazırlığı yapılıyor.

İLK HEDEFLERİ ALMANYA

Şu anda Polonya‘da 4 milyona yakın Ukraynalı bulunurken bunların çoğu Almanya‘ya gelmek istiyor. Su anda 180 bine yakını Almanya’ya ulaşırken ilk olarak Almanya, 90 gün AB'de serbest dolaşım izni olan bu göçmenleri doğu yani, Ukrayna‘ya yakın yerlere yerleştirmiyor.

İŞTE ALMANYA’NIN SAVAŞ GÖÇMENİ POLİTİKASI

 

– Öncelikle gelen göçmenler, bölgelere dağıtılıyor. Hangi eyaletin, hangi bölge ya da ilin ne kadar göçmen alabileceği soruluyor. Listeler toplanıyor ve buna göre dağılım başlıyor.

– Ardından mültecilerin eğitim, barınma ve diğer ihtiyaçları için bütçe ayrılıyor, okullara ve sosyal yardım dairelerine bilgi veriliyor. Gelecek olan herkesin, tüm bilgileri hazır ediliyor. Kayıtsız kimse kalmıyor.

 

– Her bölge ve okullara alınacak Ukraynalı sayısı, nüfus dengesini göçmenler lehine bozmamak kuralıyla saptanıyor.

– Nitelikli olanlara ya da iş arayanlara, iş piyasasındaki ihtiyaç listesi sunuluyor.

– Göçmenlere, eğer “90 günlük dolaşım izni” bitmişse, “kalmaları için süreli müsamaha izni” veriliyor. Mültecileri vatandaşlığa almak ya da vatandaşlığı para, yatırım gibi gerekçelerle kolaylaştırmak için Vatandaşlık Yasası değiştirilmiyor.

 

– Amaç, ülkelerindeki durum normalleşince, göçmenin geri dönebilmesi olduğu için, günlük problemlere göre yasalarla oynanmıyor.

– Her göçmenin kalacağı yerin kirası ödeniyor. Ayrıca Almanya‘da geçimini sağlayacak miktarda aylık para yardımı sağlanıyor.

– Göçmenler, il ve bölgelere ekonomik olarak yük oluyorsa, bu para federal maliye bakanlığınca sağlanıyor.

– Göçmenlerin bir bölgede birikmesi veya toplu olarak belirli yerlere yerleşmeleri engelleniyor. Sistemli ve düzenli dağıtım sağlanıyor, çocuklar hemen kreş, okul veya bakım merkezlerine gönderiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harkov’da pazar alanına bomba: Ölü ve yaralılar var17 Mart 2022 Perşembe 13:45
  • Zelenskiy: Ukrayna AB'ye katılacak17 Mart 2022 Perşembe 13:28
  • Avrupa'daki Ruslara yönelik ayrımcılık ve düşmanlık arttı17 Mart 2022 Perşembe 13:14
  • Rusya: Ukrayna ile görüşmeler sürüyor17 Mart 2022 Perşembe 13:01
  • Ukrayna: Rus ordusu 14 bin asker, 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank kaybetti17 Mart 2022 Perşembe 12:48
  • Estonya'dan NATO'ya kitle imha silahı uyarısı17 Mart 2022 Perşembe 11:52
  • İngiltere Ukrayna'ya 'Starstreak' füze sistemi yolluyor17 Mart 2022 Perşembe 10:49
  • ABD Ukrayna'yı nasıl ve neden silahlandırdı?17 Mart 2022 Perşembe 10:28
  • Orban: Ukrayna'dan önümüzdeki hafta daha büyük bir göç dalgası bekliyoruz17 Mart 2022 Perşembe 10:11
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz16 Mart 2022 Çarşamba 18:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti