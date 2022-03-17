Almanya Savaş Göçünün Planını Yaptı: Vatandaşlık Vermiyor, Ülke İçine Dağıtıyor

Almanya‘ya 180 bin Ukraynalı göçmen geldi ve milyonlarcası yolda. Almanya, mültecileri şehir, kasaba ve köylere dağıtırken, savaş bitince, gelenleri geri gönderme planını yaptı.

Rusya’nın Ukrayna‘ya saldırmasıyla birlikte Ukrayna’dan batıya ve özellikle Almanya‘ya yeni bir göç dalgası başladı. Türkiye’de sınır şehirlerinde yoğunluğun olduğu Suriyeli göçmenlere karşı Almanya’da planlı ve dengeli bir programın hazırlığı yapılıyor.

İLK HEDEFLERİ ALMANYA

Şu anda Polonya‘da 4 milyona yakın Ukraynalı bulunurken bunların çoğu Almanya‘ya gelmek istiyor. Su anda 180 bine yakını Almanya’ya ulaşırken ilk olarak Almanya, 90 gün AB'de serbest dolaşım izni olan bu göçmenleri doğu yani, Ukrayna‘ya yakın yerlere yerleştirmiyor.

İŞTE ALMANYA’NIN SAVAŞ GÖÇMENİ POLİTİKASI

– Öncelikle gelen göçmenler, bölgelere dağıtılıyor. Hangi eyaletin, hangi bölge ya da ilin ne kadar göçmen alabileceği soruluyor. Listeler toplanıyor ve buna göre dağılım başlıyor.

– Ardından mültecilerin eğitim, barınma ve diğer ihtiyaçları için bütçe ayrılıyor, okullara ve sosyal yardım dairelerine bilgi veriliyor. Gelecek olan herkesin, tüm bilgileri hazır ediliyor. Kayıtsız kimse kalmıyor.

– Her bölge ve okullara alınacak Ukraynalı sayısı, nüfus dengesini göçmenler lehine bozmamak kuralıyla saptanıyor.

– Nitelikli olanlara ya da iş arayanlara, iş piyasasındaki ihtiyaç listesi sunuluyor.

– Göçmenlere, eğer “90 günlük dolaşım izni” bitmişse, “kalmaları için süreli müsamaha izni” veriliyor. Mültecileri vatandaşlığa almak ya da vatandaşlığı para, yatırım gibi gerekçelerle kolaylaştırmak için Vatandaşlık Yasası değiştirilmiyor.

– Amaç, ülkelerindeki durum normalleşince, göçmenin geri dönebilmesi olduğu için, günlük problemlere göre yasalarla oynanmıyor.

– Her göçmenin kalacağı yerin kirası ödeniyor. Ayrıca Almanya‘da geçimini sağlayacak miktarda aylık para yardımı sağlanıyor.

– Göçmenler, il ve bölgelere ekonomik olarak yük oluyorsa, bu para federal maliye bakanlığınca sağlanıyor.

– Göçmenlerin bir bölgede birikmesi veya toplu olarak belirli yerlere yerleşmeleri engelleniyor. Sistemli ve düzenli dağıtım sağlanıyor, çocuklar hemen kreş, okul veya bakım merkezlerine gönderiliyor.