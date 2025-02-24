Almanya seçimleri: Berlin'i ilk kez Sol Parti kazandı

Almanya seçimlerinin en büyük kazananlarından biri, henüz aylar önce anketlerde yüzde 3 seviyesindeyken son haftalarda yükselişe geçerek ülke genelinde oyların yüzde 8,77'sini almayı başaran Sol Parti oldu.

Sol Parti'nin bu seçimdeki en büyük başarılardan biri ise başkent Berlin'i tarihinde ilk kez kazanması oldu.

Berlin eyaletinde oyların yüzde 19,9'unu almayı başaran parti, 2021 seçimlerinde ve 2024 yılında kısmen tekrar edilen Berlin seçimlerinde elde ettiği başarıyı iki katından fazlaya çıkarmış oldu. Sol Parti, dört yıl önceki seçimlerde dördüncü sırada gelmişti.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), oylarını yüzde 17,2'den 18,3'e çıkararak ikinci sırada geldi. Üç yıl önce Berlinlilerin yüzde 22'sinin oy verdiği Yeşiller ise bu defa oyların yüzde 16,8'ini alabildi. Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) de oylarını yüzde 9,4'ten yüzde 15,2'ye yükseltmeyi başardı.

SPD beşinciliğe geriledi

AfD, oyları yüzde 22,2'den yüzde 15,1'e düşen Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) hemen önünde yer aldı. Geçen seçimleri kazanan SPD'nin, bu seçimlerde beşinci sırada gelerek 1990 yılından bu yana en kötü seçim sonucunu elde etmesi dikkat çekti.

Sol Parti'nin bölünmesiyle ortaya çıkan sol popülist Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise oyların yüzde 6,6'sını alabildi. Federal düzlemde meclise girmeyi başaramayan liberal eğilimli Hür Demokrat Parti'ye (FDP) destek ise yüzde 8,1'den yüzde 3,8'e geriledi.

Sandık başına giden Berlinlilerin oranı da yüzde 69,5'ten yüzde 80,3'e yükseldi.

Berlin'deki 12 seçim bölgesinden dördünü Sol Parti, üçünü CDU ve üçünü Yeşiller kazanırken, SPD ve AfD ise birer bölgeyi kazanmayı başardı.

Berlin'den Federal Meclis'e girmeyi başaran Sol Partili siyasetçiler arasında, Türkiye kökenli Ferat Koçak da yer aldı. Koçak, Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln'ü kazanmayı başardı. Seçimin ardından X üzerinden yayınladığı teşekkür mesajında Koçak, "Size söz veriyorum: Beni hiç kimse satın alamayacak. Beni yine grev ve gösterilerde göreceksiniz" dedi.Partinin Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner de Lichtenberg'de ipi göğüslemeyi başardı.