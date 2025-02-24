Almanya seçimleri: CDU/CSU sandıktan zaferle çıktı

Öne çıkan gelişmeler
- Almanya'da yapılan erken genel seçimlerde CDU/CSU sandıktan zaferle çıktı
- Oylarını rekor düzeyde artıran AfD ikinci siyasi güç oldu
- SPD'nin seçimlerde hezimete uğraması üzerine Başbakan Olaf Scholz yenilgiyi kabul etti
- FDP'nin seçim barajının altında kalması üzerine Lindner siyasi bıraktığını açıkladı
- Sol Parti parlamentoya girmeyi başardı, sol popülist BSW ise ilk sonuçlara göre meclise giremedi
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