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Almanya seçimleri: CDU/CSU sandıktan zaferle çıktı

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Almanya'daki erken seçimlerde CDU/CSU birinci siyasi güç oldu. Aşırı sağcı AfD ise oylarını rekor düzeyde artırdı. SPD'li Başbakan Scholz seçim yenilgisini kabul etti. FDP lideri Lindner siyaseti bıraktı.
Almanya seçimleri: CDU/CSU sandıktan zaferle çıktı

Öne çıkan gelişmeler

- Almanya'da yapılan erken genel seçimlerde CDU/CSU sandıktan zaferle çıktı

- Oylarını rekor düzeyde artıran AfD ikinci siyasi güç oldu

- SPD'nin seçimlerde hezimete uğraması üzerine Başbakan Olaf Scholz yenilgiyi kabul etti

- FDP'nin seçim barajının altında kalması üzerine Lindner siyasi bıraktığını açıkladı

- Sol Parti parlamentoya girmeyi başardı, sol popülist BSW ise ilk sonuçlara göre meclise giremedi

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