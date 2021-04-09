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Almanya, Türkiye’yi 'enfeksiyon riski yüksek bölgeler listesi'ne aldı

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Almanya, günlük vaka sayısı 55 binin seviyelerine çıkan Türkiye'yi özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler listesine aldı. Daha önce ‘risk bölgesi’ statüsünde olan Türkiye bu kararla "yüksek insidans bölgesi" statüsüne revize edildi.
Almanya, Türkiye’yi 'enfeksiyon riski yüksek bölgeler listesi'ne aldı

Almanya, günlük vaka sayısı 55 binin seviyelerine çıkan Türkiye'yi özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler listesine aldı. Daha önce ‘risk bölgesi’ statüsünde olan Türkiye bu kararla "yüksek insidans bölgesi" statüsüne revize edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, kendi sitesinden yapılan açıklamada, son yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 200'den fazla olması nedeniyle bu değişikliğin gerçekleştiği açıklandı.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sayfasında yer alan bilgilere göre Türkiye'nin yanı sıra bugün Hırvatistan, Ermenistan ve Ukrayna da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bölgeler listesine alındı. 11 Nisan Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni sınıflandırmada, 40'tan fazla ülke bulunuyor. Listede Almanya'nın komşusu olan Hollanda, Fransa, Polonya ve Çekya gibi Avrupa ülkeleri de yer alıyor.

'ZORUNLU OLMAYAN SEYAHATLERDEN KAÇININ' UYARISI

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında da Türkiye'nin enfeksiyon riski bakımından statüsünün değiştirildiğine dikkat çekildi. Bakanlığın Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye "zorunlu olmayan, turistik amaçlı seyahatlerden" kaçınması uyarısı sürüyor. Uyarı metninde Türkiye Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütünün yeni vaka sayılarıyla ilgili açıkladığı tablolara da link verildi.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'ye hava, kara ve denizyollarının açık olduğu, İran'dan karayoluyla Türkiye'ye girişlerde, Türkiye'den Yunanistan'a çıkışlarda, Türkiye ile Gürcistan arasındaki giriş ve çıkışlarda kısıtlamaların ise yürürlükte olduğu belirtildi.

Türkiye'ye seyahat edecek olanların seyahate en fazla 72 saat kala Türkiye Sağlık Bakanlığının hazırladığı elektronik formu doldurmakla yükümlü olduğu belirtildi. Seyahat edenlere HES kodu verileceği ve bu kodun ülke içindeki kontrollerde gösterilmek zorunda olduğu anlatıldı.

Ayrıca 6 yaşından büyük herkesin Türkiye'ye girişlerde seyahate en fazla 72 saat kala PCR testi yaptırarak sonucun negatif olduğunu göstermek zorunda olduğu belirtildi. Bu uygulamanın uçuş ekipleri, kamyon ya da tır sürücüleri, denizciler ya da transit yolcular için geçerli olmadığı, test sonucunun check-in sırasında ibraz edilmek zorunda olduğu kaydedildi.

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