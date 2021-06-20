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Almanya'da Çöpte 17. Yüzyıla Ait İki Tablo Bulundu

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Almanya'da çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki tablo bulundu. İlk incelemelere göre tabloların orijinal olduğunu tespit eden Köln polisi, araştırmalarını sürdürüyor.
Almanya'da Çöpte 17. Yüzyıla Ait İki Tablo Bulundu

Almanya'da çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki tablo bulundu. İlk incelemelere göre tabloların orijinal olduğunu tespit eden Köln polisi, araştırmalarını sürdürüyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki tablo bulundu.

Köln polisi yaptığı açıklamada, iki tablonun kendilerine teslim edildiğini ve henüz sahiplerinin bulunamadığını duyurdu.

Polis, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda çerçeveli iki resmin orijinal olduğu sonucuna varıldığını ve eserlerin Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'ye ait olduğuna inanıldığını belirtti.

Polis, 1627-1678 yılları arasında Hollanda'da yaşayan ressam ve yazar Samuel van Hoogstraten'e ait olan tabloda kırmızı şapkalı bir çocuğun portresinin yer aldığını kaydetti.

Diğerinin ise 1625-1700 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Pietro Bellotti'nin 1665'te kendi portresini yaptığı bir eser olduğu ifade edildi.

Köln polisi eserlerin sahibini bulmaya çalışırken, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

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