Almanya'da ekmek arası döner 4 eruodan 10 euroya nasıl çıktı?

Almanya'nın en çok tüketilen hazır yiyeceği ekmek arası dönerde sığır eti kullanımı, fiyat artışı sebebiyle giderek azalıyor. Henüz üç yıl önce ortalama 4 euroya satılan dönerin fiyatının 10 euro olmasına ramak kaldı.

Almanya'da sığır eti arzının azalmasının olumsuz sonuçları, özellikle fast food (hazır yemek) sektöründe kendini hissettiriyor. Ülkede en çok tüketilen hazır yemek ürünleri olan döner ve hamburger gibi yiyeceklerin fiyatları, son üç senede aşırı derecede arttı. Dana ve sığır eti fiyatlarındaki yükselişin ana sebebi, piyasanın kesim hayvanı talebinin karşılanmıyor olmasından kaynaklanıyor.

Aşağı Saksonya Eyaleti Ziraat Odası'nın verilerine göre, sığır ve dana etinde üretici fiyatları sadece bu yıl yüzde 15 ila 20 artmış durumda. Oda'nın piyasa uzmanlarından Albert Hortmann-Scholten, söz konusu fiyat artışını "Bu gerçekten çılgınca bir durum" diyerek değerlendiriyor. Çok sayıda sığır çiftliğinin kapanması ve gevişgetiren hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle et arzında büyük bir azalma yaşandığını ifade eden Hortmann-Scholten, gastronomi sektöründeki fiyat artışının tek sebebinin de bu olmadığını, artan enerji ve ham madde ücretlerinin de önemli etkenler olduğunu vurguluyor.

Dana eti mönülerden çıkıyor

Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te çok sayıda işletmeci dana etinden yapılan döneri mönüsünden çıkarıyor. Adını vermek istemeyen bir döner satıcısı, söz konusu etin "çok pahalı" olduğunu ifade ederek "Müşterilerimden 10 euro talep etmem gerekir, bunu da kimse ödemez" diyor ve artık sadece tavuk ile hindi döneri satmaya başladığını dile getiriyor.

Ekmek arası döner yakında 10 euro mu olacak?

Yaşanan gelişmeler Almanya'daki döner üreticilerini de düşündürüyor. Döner Üreticileri Birliği Sözcüsü Erdoğan Koç'a göre, Almanya'nın en çok tüketilen hazır yemeği ekmek arası dönerin fiyatı yakın gelecekte 10 euroya, orta vadede ise daha da yukarı çıkabilir.

Sadece döner değil, hamburger sektöründe de anormal fiyat artışları dikkat çekici. Dünyaca ünlü hazır yemek zinciri McDonald's'ın, üç yıl önce fiyatı 1,29 euro olan standart hamburgeri geçen yıl 1,99 euroya satılıyordu; güncel fiyatı ise 2,29 euroya yükselmiş durumda. Bu da üç yıl içinde fiyatın yaklaşık 80 arttığını gösteriyor. McDonald's bu fiyat artışının nedenlerine dair sorulara net bir yanıt vermiyor. Mönüde yer alan daha büyük ebatlı burgerler, örneğin Big Mac'in fiyatı aynı dönemde, yani son üç yılda yüzde 30 artmış. Bu standart hamburgere göre daha az bir artış olsa da, Almanya'daki enflasyonla kıyaslandığında yine aşırı bir pahalılanmaya tekabül ediyor.