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Almanya'da iki Covid-19 hastasını zehirli iğne ile öldürdüğünden şüphe edilen doktor tutuklandı

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Almanya'nın Essen kentinde, iki hastasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan doktor hakkında cinayet soruşturması başlatıldı.
Almanya'da iki Covid-19 hastasını zehirli iğne ile öldürdüğünden şüphe edilen doktor tutuklandı

İddialara göre 44 yaşındaki doktor, biri 47, diğeri 50 yaşında iki erkek koronavirüs hastasını zehirli iğneyle öldürdü. Hayatını kaybeden hastaların Covid-19'dan dolayı yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Alman polisi, söz konusu doktorun cinayetlerden birini itiraf ettiğini ve ifadesinde, hastanın ve yakınlarının acılarını dindirmek istediğini söylediğini aktardı.

The Bild gazetesi, doktorun zehirli iğne ile hayatlarını sonlandırmadan önce hastaların ailelerini durumdan haberdar ettiğini savunduğunu yazdı.

Almanya'da sağlık sorunlarından dolayı acı çeken hastaların tedaviyi reddetme ve ölümlerini hızlandırıcı prosedür talep etme hakkı bulunuyor. Reuters'ın haberine göre, doktorun öldürdüğü hastaların böyle bir talepte bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Nazi döneminde milyonlarca Yahudi'nin öldürüldüğü ve insanlık dışı deneylerden geçtiği Almanya'da, ülke tarihindeki kara lekeden dolayı, ötanazi ve destekli intihar gibi hayata son verme prosedürleri hassas ve tartışmalı konular olarak görülüyor.

Olayın meydana geldiği Essen'deki hastanenin yönetimi, doktorun görevden uzaklaştırıldığını ve polisle iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

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