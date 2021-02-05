Almanya'da koronavirüs mutasyonlarına rastlandı; Merkel: Salgın yüzünden uykularım kaçıyor

Almanya'da Covid-19 salgınıyla ilgili son durumu değerlendiren Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ülkede koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Güney Amerika'da görülen mutasyonlarına rastlandığını ve bu nedenle salgının daha tehlikeli hale geldiğini belirtti. Başbakan Angela Merkel ise salgın nedeniyle uykularının kaçtığını söyledi.

Salgının hala hızını kesmemesi üzerine Başbakan Merkel'in çarşamba günü eyalet liderleriyle bir araya gelerek kısıtlamalarla ilgili son durumu görüşeceği bildirildi.

Almanya'nın salgın konrol ve önlemeden sorumlu kurumu Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, ülkede tehlikeli üç varyantın da görüldüğünü açıkladı ve bunlar arasında en yaygın olanın İngiltere'de ortaya çıkan B117 adlı mutasyon olduğunu belirtti. Almanya'nın 16 eyaletinden 13'ünde rastlanan bu varyantlar vakaların yalnızca yüzde 6'sını oluşturuyor.

"Yeni varyantlar daha hızlı yayılıyor ve daha tehlikeli"

Bu varyantların daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Wieler, vaka sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Wieler ayrıca yeni varyantların daha hızlı yayılmakla kalmayıp, daha ciddi hastalıklara yol açabileceğine işaret etti ve "Covid-19'un daha tehlikeli hale geldi. Virüs daha yorulmadı ve mutasyonlarla daha da canlandı" diye konuştu.

Robert Koch Enstitüsü Başkanına göre daha umutlu bir tonda konuşan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ikinci dalganın geçmeye başladığını ve aşıların yıl içinde krizden kurtulmak için bir araç olduğunun kanıtlandığına değindi, ancak vaka sayısında hızlı ve keskin bir düşüş yaşanmadığına dikkat çekti.

Merkel: Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, verdiği televizyon röportajında koronavirüs kısıtlamalarından kurtulmak isteyen halk adına vermek durumunda kaldığı "zorlu kararlar" nedeniyle uykularının kaçtığını açıkladı.

Nadir röportaj veren Merkel, Alman RTL televiyonundaki mülakatında saçların ağarmasının hayatın bir gerçeği olduğunu ve kuaförlerin açılacağı günü dört gözle beklediğini belirtti.

Geceleri bazen uyandığını söyleyen Merkel, "Bu benim için de çok zor, kararlarımız tabi ki etraflıca düşünülmeli. Bir karara varabilmek için herşeyi defalarca aklımdan geçiyorum" diye konuştu.

Merkel: Yanlış umut vermek istemem

Vaka sayısının düşmesiyle tünelin ucunda küçük bir ışık gördüğünü ancak İngiltere'deki mutasyonun Almanya'da görülmesi gibi bilinmeyen faktörler nedeniyle "yanlış umut" vermek istemediğini de sözlerine ekledi.

İki milyondan fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ve 60 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği salgınla mücadele için Almanya kasım ayından bu yana uyguladığı kısıtlama tedbirlerini yıl başında daha da sıkılaştırmış, okulları ve kreşleri de kapatma kararı almıştı.

Robert Koch Enstitüsü Başkanına göre daha umutlu bir tonda konuşan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ikinci dalganın geçmeye başladığını ve aşıların yıl içinde krizden kurtulmak için bir araç olduğunun kanıtlandığına değindi, ancak vaka sayısında hızlı ve keskin bir düşüş yaşanmadığına dikkat çekti.

Merkel: Kuaförlerin açılmasını dört gözle bekliyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, verdiği televizyon röportajında koronavirüs kısıtlamalarından kurtulmak isteyen halk adına vermek durumunda kaldığı "zorlu kararlar" nedeniyle uykularının kaçtığını açıkladı.

Nadir röportaj veren Merkel, Alman RTL televiyonundaki mülakatında saçların ağarmasının hayatın bir gerçeği olduğunu ve kuaförlerin açılacağı günü dört gözle beklediğini belirtti.

Geceleri bazen uyandığını söyleyen Merkel, "Bu benim için de çok zor, kararlarımız tabi ki etraflıca düşünülmeli. Bir karara varabilmek için herşeyi defalarca aklımdan geçiyorum" diye konuştu.

Merkel: Yanlış umut vermek istemem

Vaka sayısının düşmesiyle tünelin ucunda küçük bir ışık gördüğünü ancak İngiltere'deki mutasyonun Almanya'da görülmesi gibi bilinmeyen faktörler nedeniyle "yanlış umut" vermek istemediğini de sözlerine ekledi.

İki milyondan fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ve 60 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği salgınla mücadele için Almanya kasım ayından bu yana uyguladığı kısıtlama tedbirlerini yıl başında daha da sıkılaştırmış, okulları ve kreşleri de kapatma kararı almıştı.