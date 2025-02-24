  • BIST 9574.83
  • Altın 3446.669
  • Dolar 36.4134
  • Euro 38.1582
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

Almanya'da meclise giren Türkiye kökenli vekiller kimler?

» »
Almanya'da yapılan seçimlerde 19 Türkiye kökenli vekil meclise girmeyi başardı. En çok vekil SPD ve Sol Parti'den.
Almanya'da meclise giren Türkiye kökenli vekiller kimler?

Almanya'da 23 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimlerde 19 Türkiye kökenli politikacı Federal Meclis'e girmeyi başardı. Yeni seçim yasasıyla sandalye sayısı 630 ile sınırlı tutulan meclise Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 7, oylarını sürpriz şekilde artırmayı başaran Sol Parti'den yine 7, Yeşiller'den 2, Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) 2 ve Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) de 1 Türkiye kökenli milletvekili girdi.

SPD'den meclise girmeyi başaran vekiller şöyle: Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Serdar Yüksel, Macit Karahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Hakan Demir ve Mahmut Özdemir.

Hamburg'tan meclise yeniden girmeyi başaran Aydan Özoğuz, dağılan üçlü koalisyon hükümeti döneminde Meclis Başkan Vekilliği, 37 yaşındaki Duisburglu vekil Mahmut Özdemir de son hükümet döneminde Federal İçişleri Bakanlığında müsteşar olarak görev yapıyordu.

Federal Meclis'e ilk kez giren Serdar Yüksel ise 2010 yılından bu yana Türkiye kökenlilerin de yoğun olduğu Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu vekiliydi. Yüksel bu seçimlerle 14 sene sonra eyaletten federal politikaya geçiş yapmış oldu. 

Son yıllarda yaşadığı parti içi çatışmalar nedeniyle yoğun kan kaybeden ve geçen yıl başında partinin bölünmesiyle sempati değerleri yüzde 3'lere düşen Sol Parti ise son haftalarda hızla gençleri ve kararsız seçmenleri harekete geçirmeyi başardı ve sürpriz şekilde sandıkta 8,7 oy oranına ulaştı.

Türkiye kökenli çok sayıda politikacının görev yaptığı partiden meclise girmeyi başaran vekillerin isimleri şöyle: Gökay Akbulut, Nils Ateş Gürpınar, Ferat Ali Koçak, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce, Cansın Koktürk ve Edis Mirze.

Gökay Akbulut ve Nils Ateş Gürpınar meclise yeniden seçilmeyi başarırken 2011 yılından beri Hamburg Eyalet Meclisi üyesi olan Cansu Özdemir ile 2021 yılından bu yana Berlin Eyalet Parlamentosu üyesi olan Ferat Ali Koçak da Federal Meclis'e geçti. Cansın Koktürk, Cem Hamit İnce ve Edis Mirze de Sol Parti'nin son haftalarda kararsız seçmeni harekete geçirmeyi başarmasıyla meclise ilk kez girecek olan vekiller.

Yeşiller'den sadece iki vekil

Yeşiller'den kıdemli göç politikacısı Filiz Polat da meclise yeniden girmeye hak kazandı. Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığında 2019-2024 döneminde müsteşarlık görevi yapan Ayşe Asar da Federal Meclis'te.

Hedeflediği oranda yükseliş kaydedemeyen, dünkü seçimlerin birinci gücü Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) bloğu ise Federal Meclis'e iki Türkiye kökenli vekil gönderiyor. Hristiyan Birlik ittifakını oluşturan CDU'dan Kölnlü Serap Güler meclise yeniden seçildi. Şimdiye kadar CDU'nun Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclis Grubu Bürosu'nu yöneten genç politikacı Tijen Ataoğlu da seçmenlerin birinci oylarıyla doğrudan Federal Meclis'e girmeyi başardı.

Sadece Bavyera eyaletinde örgütlü olan CDU'nun kardeş partisi CSU da meclise ilk kez Türkiye kökenli bir vekil gönderiyor. Halen Würzburg Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli hukukçu Dr. Hülya Düber CSU'nun Federal Meclis vekili oldu.

Son hükümeti oluşturan Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti'den ayrılan kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) yüzde 5 seçim barası altında kaldığından meclise giremedi. İslam ve göç karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) 16 eyalette seçilebilecek sıralardan Türkiye kökenli vekil adayı göstermemişti. 

Bavyera eyaletinde birincil oylarla seçilebilecek iki Türkiye kökenli adayı da rakiplerine yenildiğinden meclise girmeyi başaramadı.

Eylül 2021'de 18 milletvekili girdi

Eylül 2021 seçimlerinde Federal Meclis'e 18 Türkiye kökenli vekil girmeyi başarmıştı. En fazla Türkiye kökenlinin bulunduğu SPD ile Yeşiller'in FDP ile oluşturduğu koalisyon hükümetinde Türkiye kökenli bir politikacı da ilk kez bakan olmuştu. Meclise ilk kez 1994 yılında giren Cem Özdemir, üçlü koalisyon hükümetinde Tarım ve Gıda Bakanı olarak görev aldı. Cem Özdemir, memleketi Baden-Württemberg'de eyalet başbakanlığı için yarışacağından dünkü seçimlere katılmadı.

Son hükümette Aile Bakanlığında müsteşarlık yapan Ekin Deligöz de 26 yıl sonra bayrak değişimi  amacıyla yeniden aday olmadı. 2021 seçimlerinde başarı gösteren bir diğer politikacı olan SDP üyesi Cansel Kızıltepe de Nisan 2023'te Berlin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevine geçtiğinden Federal Meclis'e veda etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Etna hareketlendi: Kül ve lav püskürttü14 Şubat 2025 Cuma 11:23
  • AB un kurdu içeren ürünlerin marketlerde satışına izin verdi06 Şubat 2025 Perşembe 19:10
  • Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic aylardır süren protestoların ardından istifa etti28 Ocak 2025 Salı 17:29
  • Avrupa’da kırmızı alarm! Tüm Coca-Cola ürünleri toplatılıyor28 Ocak 2025 Salı 16:15
  • AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı27 Ocak 2025 Pazartesi 17:38
  • AİHM, Rum Yönetimi’nin mülkiyet hakkı ihlali nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi17 Ocak 2025 Cuma 09:22
  • Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi üyeliği Türkiye ve Kıbrıs'ı nasıl etkileyecek?02 Ocak 2025 Perşembe 22:59
  • Almanya'da vize süreci 2025'de dijital oluyor02 Ocak 2025 Perşembe 17:07
  • İtalya'nın Milano kentinde açık havada sigara içmek yasaklanıyor01 Ocak 2025 Çarşamba 21:27
  • Ukrayna, Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatını durdurdu01 Ocak 2025 Çarşamba 16:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti