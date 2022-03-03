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Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nden GYÖ’lere Destek

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Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nden GYÖ’lere Destek
Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nden GYÖ’lere Destek

Almanya’nı Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Anke Schlimm, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önermesinin “doğru yönde bir adım olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Haravgi gazetesi, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Anke Schlimm’in Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye verdiği röportajın ikinci kısmında, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önermesinin “doğru yolda atılmış bir adım olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Schlimm röportajında ayrıca “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet tezinin kabul edilemeyeceğini ve ülkesinin, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne bağlı olduğunu” vurguladı.

Schlimm ayrıca, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu da savundu.

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