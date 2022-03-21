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Alsancak halkı birleşme istemiyor!

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Alsancaklılar, Alsancak Belediyesinin Lapta ile birleştirilip Akdeniz Belediye olmasına karşı çıkıyorlar.
Alsancak halkı birleşme istemiyor!

Sosyal medyada oluşturdukları bir platform üzerinden organize olarak bir araya gelen Alsancaklılar bu akşam yaptıkları toplantı sonrasında 21 Mart Pazartesi akşamı saat 18:30’da, Alsancak Belediyesi önüne eylem yapma kararı aldılar.

Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hükümete gelen tüm siyasi partilerin üzerinde çalıştığı ve yapmaya planlayıp bir türlü hayatta geçiremediği reform (Belediyelerin Birleştirmesine) karşı değilim . Yasa tasarısının üzerinde tartışılması ve düzeltilmesi gereken bir konu varsa herkesin görüşünü açığım” açıklaması yaparak birleşmeye karşı olmadığını açıkladı.

Belediye başkanının birleşme konusundaki fikrine karşı Alsancaklılar buna karşı çıkarak “Alsancak Belediyesi sonsuza kadar yaşayacak, birleşme hayır” sloganıyla eylem düzenliyorlar.

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