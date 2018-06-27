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Alsancak'ta erkek cesedi

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Alsancak'ta erkek cesedi
Alsancak'ta erkek cesedi

Alsancak’ta sabaha karşı Kofalı Sitesi’nin içerisinde bulunan havuzda bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi. Cesedin Azerbaycan uyruklu Sabit Faziev isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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