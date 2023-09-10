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Alsancak'ta Trafik kazası

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Alsancak'ta Trafik kazası
Alsancak'ta Trafik kazası

10.09.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi  üzerinde, Hikmet Mert KARAKAŞOĞLU (E-25) 196 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RL 581 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Muhammet Ali ENGİN yönetimindeki FR 003 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle savrulan FR 003 plakalı araç, yolun güneyinde bulunan taş duvara da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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