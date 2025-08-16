  • BIST 10870.57
Alt Yapı Basketbol Ligleri Ekim Sonunda Başlıyor

Basketbol Federasyonu, kulüplerle yaptığı toplantıda bu sezon uygulanacak kuralları değerlendirerek, alt yapı liglerinin Ekim sonunda başlayacağını duyurdu.
Alt yapıda ligler Ekim sonu

Basketbol Federasyonu, kulüplerin alt yapı takımlarıyla ilgili toplantı düzenlendi ve liglerim Ekim sonunda başlayacağını duyurdu.
TED Kuzey Kıbrıs Koleji Konferans Salonu’nda ypılan toplantıya Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüplerin alt yapı takımlarının yetkilileri katıldı.
Toplantıda bu yıl uygulanan kurallarla  ilgili görüşler ve önümüzdeki sezona yönelik yeni uygulanacak kuralları ve kulüplerin istekleri konuşuldu.Liglerin Ekim sonu başlanacağı kulüplere iletildi.

