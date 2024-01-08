Altın Küre 2024: Oppenheimer ve Succession ödülleri topladı

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının en iyileri için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Los Angeles'taki törenle sahiplerini buldu.

Oppenheimer gecenin en büyük ödülü olan "En İyi Drama Filmi" de dahil olmak üzere beş ödül kazandı.

Oppenheimer'daki rolleriyle Cillian Murphy "Drama dalında en iyi erkek oyuncu" ödülünü, Robert Downey Jr "En iyi yardımcı erkek oyuncu" ödülünü, filmin yönetmeni Christopher Nolan da "En iyi yönetmen" ödülünü kazandı. Müzikleri Ludwig Göransson tarafından yapılan film beşinci ödülünü de "En iyi film müziği" dalında kazandı.

"İlk nükleer bombanın babası" olarak anılan esrarengiz bilim adamını ve atom bombasının keşfini anlatan Oppenheimer filmi, dünya çapında 995 milyon dolar hasılat yapmıştı.

Drama film dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü ise yönetmenliğini Martin Scorsese'nin yaptığı Killers of the Flower Moon'daki (Dolunay Katilleri) rolüyle Lily Gladstone kazandı.

Dokuz kategoride aday gösterilerek, adaylıklarda başı çeken Barbie ise ödüllerde geride kaldı.

Bu yıl ilk kez verilen "Gişe başarısı" ödülünü ise dünya çapında yaklaşık 1,4 milyar dolar gişe hasılatı yapan Barbie filmi kazandı.

En iyi orijinal şarkı ödülünü de Barbie için yaptığı şarkıyla Billie Eilish O'connell ve Finneas O'connell aldı.

En iyi senaryo ödülü Anatomy of a Fall (Bir Düşüşün Anatomisi) filmiyle Justine Triet ve Arthur Harari'ye giderken, en iyi animasyon filmi ödülü de Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin merakla beklenen The Boy and Heron filmine gitti.

Toplam beş adaylıkla yabancı filmler arasında en çok aday gösterilen film olan Güney Kore filmi Past Lives ise ödül kazanamadı.

Televizyona 'Succession' damga vurdu

81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon kategorisinde ise dördüncü ve son sezonu yayınlanan Succession dizisi ödülleri topladı.

Dizideki rolleriyle Sarah Snook ve Kieran Culkin, TV drama dalında en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı.

Succession bir medya patronunu ve bu medya imparatorluğunun kontrolünü ele geçirmeye çalışan çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Succession, en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere toplam dokuz adaylıkla televizyon adaylıklarında başı çekiyordu.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Altın Küre, 10 Mart'taki Oscar Ödülleri ile taçlanacak olan sinema ve dizi ödülleri sezonunun ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyor.

Bu yılki ödül töreninin sunucusu Amerikalı komedyen ve aktör Jo Koy'du.

Ödüllerin tam listesi: