“Altın Pasaportlar” Konusu Gündemde Kalmaya Devam Ediyor

El Cezire haber ajansının, Güney Kıbrıs’ın dolandırıcılara ve ciddi suçlardan aranan kişilere verdiği “altın pasaportlarla” ilgili belgelere yer vermesinin ardından Güney Kıbrıs’ta başlayan tartışmaların devam ettiği belirtildi.

El Cezire haber ajansının, Güney Kıbrıs’ın dolandırıcılara ve ciddi suçlardan aranan kişilere verdiği “altın pasaportlarla” ilgili belgelere yer vermesinin ardından Güney Kıbrıs’ta başlayan tartışmaların devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “altın pasaportlar” konusunda yaşanan gelişmelere ve tartışmalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Haberi “Sızdırılma Partilerden oldu” başlığıyla veren gazete El Cezire’nin yansıttığı bilgilerin Rum Meclisi’nden sızdırıldığına dair geçtiğimiz gün başlayan tartışmalara, Rum Meclisi’nin bu konuda ise partilerin meclis gruplarını veya Meclis İçişleri Komitesi’ni işaret etmesiyle de bir yenisinin eklendiğini yazdı.

Rum Meclisi’nin, yabancılara altın pasaport verilmesine ilişkin belgelerin El Cezire’ye sızdırılmasındaki başrolde, partilerin bulunduğuna işaret ettiğini yazan gazete, Rum Meclisi’nin, Kişisel Verilerin Korunması Komiserine dün bir mektup göndererek, bilgilerin birimlerinden sızmadığını, hükümet tarafından Meclisin bilgilendirilmesi için gönderilen vatandaşlıklarla ilgili bilgilerin, siyasi parti başkanlarına, partilerin meclis grup sözcülerine ve Meclis İçişleri Komitesi’ne iletildiğinden de söz ettiğini belirtti.

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise El Cezire’nin konuyla ilgili yayınlarına dün de devam ettiğini, yatırım programı çerçevesinde pasaport alan dünyanın çeşitli ülkelerinden olan 100 kişilik listeden de bahsettiğini yazdı.

POLİSTEN ARAŞTIRMA

Gazete haberinde ayrıca polisin, bahse konu bilgilerin hangi koşullar altında sızdırıldığına dair araştırma başlattığını yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada, araştırmanın, cezai suçun bulunup bulunmadığı, kim veya kimler tarafından yapıldığı noktasında olduğunu ifade etti.

Andreu, sorgu memurlarının odağında şu ana kadar El Cezire’nin yayınladıkları ile bunların içeriklerinin bulunduğunu söyledi.

“SAHTE BELGELERLE ALTIN PASAPORTLAR”

Öte yandan Haravgi gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, 2017-2019 yılları arasında verilen “altın pasaportlara” ilişkin skandalın benzeri görülmemiş boyutlar aldığını, verilerin; pasaportlar konusunda yapılan kontrollerin eksik veya kusurlu olduğunu teyit ettiğini yazdı.

Habere göre yatırımcıların pasaport alması konularını incelemesi için kurulan üç üyeli komitenin başkanı Dimitra Kalogiru, dün yaptığı açıklamada yanlış beyan ve sahte belgelerin yetkililere sunulması olaylarını tespit ettiklerini, cezai suç işleme olasılığı nedeniyle de Başsavcılığa dosya gönderildiğini ifade etti.

Kalogiru, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan daha fazla bilgi talebinin yapıldığı “yüksek risk” arz eden kişilerle ilgili liste hazırladıklarını söyledi.

Kalogiru açıklamasında ayrıca El Cezire’nin bahsettiği durumları da inceleyeceklerini ifade etti.

Komite’nin, Rum Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlıktan çıkarma prosedürünü başlatma kararının olduğu 30 durumu incelemeyi bitirdiklerini söyleyen Kalogiru her biri için belirli bir sonuca vardıklarını ifade etti.

PARTİLER TEPKİLERİNE DEVAM EDİYOR

Alithia gazetesi, Rum siyasi partilerin konu hakkında açıklama yapmaya devam ettiğini yazdı.

Habere göre AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, yaptığı açıklamada hükümet ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik suçlamalarına devam etti.

DİSİ ise yaptığı açıklamada AKEL’e yanıt verdi ve AKEL’in, Anastasiadis’e yönelik öfkesinin, kabul edilemez açıklamalarla devam ettiğini ifade etti.