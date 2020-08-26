  • BIST 1.101
  • Altın 453,112
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6573
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

“Altın Pasaportlar” Konusu Gündemde Kalmaya Devam Ediyor

» »
El Cezire haber ajansının, Güney Kıbrıs’ın dolandırıcılara ve ciddi suçlardan aranan kişilere verdiği “altın pasaportlarla” ilgili belgelere yer vermesinin ardından Güney Kıbrıs’ta başlayan tartışmaların devam ettiği belirtildi.
“Altın Pasaportlar” Konusu Gündemde Kalmaya Devam Ediyor

El Cezire haber ajansının, Güney Kıbrıs’ın dolandırıcılara ve ciddi suçlardan aranan kişilere verdiği “altın pasaportlarla” ilgili belgelere yer vermesinin ardından Güney Kıbrıs’ta başlayan tartışmaların devam ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “altın pasaportlar” konusunda yaşanan gelişmelere ve tartışmalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Haberi “Sızdırılma Partilerden oldu” başlığıyla veren gazete El Cezire’nin yansıttığı bilgilerin Rum Meclisi’nden sızdırıldığına dair geçtiğimiz gün başlayan tartışmalara, Rum Meclisi’nin  bu konuda ise partilerin meclis gruplarını veya Meclis İçişleri Komitesi’ni işaret etmesiyle de bir yenisinin eklendiğini yazdı.

Rum Meclisi’nin, yabancılara altın pasaport verilmesine ilişkin belgelerin El Cezire’ye sızdırılmasındaki başrolde, partilerin bulunduğuna işaret ettiğini yazan gazete, Rum Meclisi’nin, Kişisel Verilerin Korunması Komiserine dün bir mektup göndererek, bilgilerin birimlerinden sızmadığını, hükümet tarafından Meclisin bilgilendirilmesi için gönderilen vatandaşlıklarla ilgili bilgilerin, siyasi parti başkanlarına, partilerin meclis grup sözcülerine ve Meclis İçişleri Komitesi’ne iletildiğinden de söz ettiğini belirtti.   

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise El Cezire’nin konuyla ilgili yayınlarına dün de devam ettiğini, yatırım programı çerçevesinde pasaport alan dünyanın çeşitli ülkelerinden olan 100 kişilik listeden de  bahsettiğini yazdı.

POLİSTEN ARAŞTIRMA

Gazete haberinde ayrıca polisin, bahse konu bilgilerin hangi koşullar altında sızdırıldığına dair araştırma başlattığını yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu yaptığı açıklamada, araştırmanın, cezai suçun bulunup bulunmadığı, kim veya kimler tarafından yapıldığı noktasında olduğunu ifade etti.

Andreu, sorgu memurlarının odağında şu ana kadar El Cezire’nin yayınladıkları ile bunların içeriklerinin bulunduğunu söyledi.

“SAHTE BELGELERLE ALTIN PASAPORTLAR”

Öte yandan Haravgi gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, 2017-2019 yılları arasında verilen “altın pasaportlara” ilişkin skandalın benzeri görülmemiş boyutlar aldığını, verilerin; pasaportlar konusunda yapılan kontrollerin eksik veya kusurlu olduğunu teyit ettiğini yazdı.

Habere göre yatırımcıların pasaport alması konularını incelemesi için kurulan üç üyeli komitenin başkanı Dimitra Kalogiru,  dün yaptığı açıklamada yanlış beyan ve sahte belgelerin yetkililere sunulması olaylarını tespit ettiklerini, cezai suç işleme olasılığı nedeniyle de Başsavcılığa dosya gönderildiğini ifade etti.

Kalogiru, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan daha fazla bilgi talebinin yapıldığı “yüksek risk” arz eden kişilerle ilgili liste hazırladıklarını söyledi.

Kalogiru açıklamasında ayrıca El Cezire’nin bahsettiği durumları da inceleyeceklerini ifade etti.

Komite’nin, Rum Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlıktan çıkarma prosedürünü başlatma kararının olduğu 30 durumu incelemeyi bitirdiklerini söyleyen Kalogiru  her biri için belirli bir sonuca vardıklarını ifade etti.

PARTİLER TEPKİLERİNE DEVAM EDİYOR

Alithia gazetesi, Rum siyasi partilerin konu hakkında açıklama yapmaya devam ettiğini yazdı.

Habere göre AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, yaptığı açıklamada hükümet ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik suçlamalarına devam etti.

DİSİ ise yaptığı açıklamada AKEL’e yanıt verdi ve AKEL’in, Anastasiadis’e yönelik öfkesinin, kabul edilemez açıklamalarla devam ettiğini ifade etti.  

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Lefkoşa’da Polis Tedbirleri Artıyor!25 Ağustos 2020 Salı 14:41
  • Rum Maliye Bakanlığı Ekonomide Yüzde 7 Daralma Öngörüyor25 Ağustos 2020 Salı 14:40
  • 25 yaşındaki genç babasını öldürdü25 Ağustos 2020 Salı 14:10
  • Güney Kırbıs'ta aile cinayeti… Oğul babasını öldürdü!25 Ağustos 2020 Salı 13:47
  • AKEL’den Maraş açıklaması25 Ağustos 2020 Salı 11:13
  • Hristodulidis, Dendias İle Uzun Bir Telefon Görüşmesi Yaptı25 Ağustos 2020 Salı 10:58
  • El Cezire, Güney Kıbrıs’ın pasaport sattığı kara paracıların isimlerini açıkladı25 Ağustos 2020 Salı 08:37
  • "Onlar (Türkler) blöf yapmıyorlar. Maraş'ta dikenli teller ve sokaklar temizlenmiş''24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:56
  • Güney Kıbrıs’ta 30 yeni vaka!24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:52
  • AKEL: “Hükümet çözümün yerine koyacak bir şey arıyor”24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti