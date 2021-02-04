Amazon’un kurucusu Bezos, CEO’luk görevini bırakıyor

ABD’li e-ticaret devi Amazon, şirketin kurucusu Jeff Bezos’un CEO’luk görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurdu.

Amazon, 2020’nin son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

AA’nın açıklamadan aktardığına göre şirkette bu yıl yönetici değişikliğine gidilecek. Bezos, CEO’luk görevinden ayrıldıktan sonra şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürecek.

Amazon’un Bezos’tan sonraki CEO’su Andy Jassy olacak.

Şirketin 2020’nin son çeyreğine ait finansal sonuçlarının da paylaşıldığı açıklamada, Amazon’un çeyreklik gelirinin ilk kez 100 milyar doları aştığı dikkati çekti.

Şirketin satışlarının 2020 yılı genelinde arttığına işaret edilen açıklamada, Amazon’un satışlarının 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla 386.1 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Amazon’un net karının 2020 yılı genelinde 21.3 milyar dolar olduğu kaydedildi. Amazon, 2019’da 11.6 milyar dolar kar etmişti.