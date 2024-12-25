American Airlines, Noel öncesi ABD'deki uçuşlarını 'teknik bir aksaklık' nedeniyle durdurdu

Karar, tatil döneminde seyahat planı yapan milyonlarca ABD'liyi yakından ilgilendiriyor.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi (FAA), American Airlines'ın "teknik bir arıza" nedeniyle Salı günü ABD'deki tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Noel öncesi yaşanan aksaklıktan ötürü sosyal medyada paylaşım yapan yolculara cevaben şirketin yaptığı açıklamada, “Ekibimiz şu anda bu sorunu çözmek için çalışıyor. Gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz,” ifadelerine yer verildi.

Şirketten henüz sorunla ilgili bir basın açıklaması yapılmadı ve ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) tarafından gönderilen bir e-postaya yanıt verilmedi.

Federal Havacılık İdaresi'nin web sitesinde yapılan bir gönderide, American Airlines ve alt şirketlerinin uçakları için “ülke çapında seferlerini durdurma” talebinin kabul edildiği belirtildi.

Bu karar, önümüzdeki 10 gün içinde yolculuk yapması beklenen milyonlarca insan için olabilecek en kötü zamanda geldi.

Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nden (TSA) yetkililer, 2 Ocak’a kadarki süreçte yaklaşık 40 milyon yolcunun güvenlik taramasından geçmesini öngörüyor.