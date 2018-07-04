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Amerikan iş dünyası Trump'a isyan bayrağını çekti

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Trump'ın gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşından zarar görmeye başlayan Amerikan iş dünyası “isyan bayrağını” çekti.
Amerikan iş dünyası Trump'a isyan bayrağını çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşından zarar görmeye başlayan Amerikan iş dünyasıBeyaz Saray'ın gümrük vergilerine savaş açtı. Ülkenin en büyük iş dünyası örgütü olan ABD Ticaret Odası, Amerikan halkını, “Kongre üyelerinden Trump’ın tarifelerine karşı ellerinden gelen herşeyi yapmalarını talep etmeye” çağırdı.

Trump yönetiminin, Amerika'yı "devasa ticaret açığından ve felaket ticaret anlaşmalarından" kurtarmak için başvurduğu korumacı ticaret politikaları ve sonuçlarına yönelik iç muhalefet giderek güçleniyor.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği tarifelere Avrupa Birliği, Çin, Kanada, Meksika, Hindistan ve Türkiye'den ardı ardına gelen misillemeler, Amerikan şirketlerinin endişelerini en üst seviyeye çıkardı.

Trump yönetiminin ticaret ortaklarından gelen misilleme ve iş dünyasından gelen telkinlere rağmen geri adım atmayacağının anlaşılması, endişelerin aksiyona dönüşmesine neden oldu.

Amerika'nın sembol şirketlerinden Harley-Davidson, geçen hafta, Trump’ın fitilini ateşlediği ticaret savaşı nedeniyle üretiminin bir bölümünü yurt dışına taşıyacağını açıkladı.

Trump’ın Harley-Davidson’ı bu kararından ötürü sosyal medyada sert dille eleştirmesi ve hatta tehdit etmesinin, Amerikan iş dünyası üzerinde istenen etkiyi yaratmadığı hafta başında belli oldu. 

"ABD Ticaret Odası tarifelere savaş açtı"

Yaklaşık 3 milyon üyesiyle sadece ABD’nin değil dünyanın en büyük iş derneği olan ABD Ticaret Odası, pazartesi günü Trump'ın tarifelerine karşı bir kampanya başlatarak bugüne kadar eşi benzeri görülmeyen bir adım attı.

“Tarifeler Yanlış Yol” temalı kampanya, Amerikan halkını ticaret savaşının yol açacağı zarar konusunda bilgilendirerek, “Kongre üyelerinden tarifelere karşı ellerinden gelen herşeyi yapmalarını istemeye” teşvik ediyor.

Kurulduğu günden bu yana genellikle Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen örgütün, Cumhuriyetçi bir başkana karşı böyle bir kampanya başlatması, manşetlere “ABD Ticaret Odası, Trump’ın tarifelerine savaş açtı” gibi başlıklarla taşındı. 

Misillemelerin maliyeti 75 milyar dolar

Kampanya çerçevesinde Trump'ın gümrük vergilerine yönelik misillemelerin, ABD ekonomisine vereceği zararı eyalet bazında inceleyen bir araştırma kamuoyuna sunuldu.

ABD Ticaret Odası'nın resmi web sitesinde yer alan araştırma, Amerikan halkına ABD haritası üzerinde yaşadıkları eyaleti seçerek tarifelerden ötürü ne kadar maddi kayıpları olacağını görüntüleme imkanı tanıyor.

Resmi ticaret verileriyle hazırlanan araştırmanın sonuçlarına göre, Trump'ın başlattığı ticaret savaşı, AB, Çin, Kanada ve Meksika’ya ihraç edilen 75 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi getirilmesine neden olacak.

Söz konusu ülkelerin yürürlüğe giren ya da girecek tarifelerinden en fazla zarar görecek eyaletlerin başında, 6,2 milyar dolarlık ihracatıyla Washington, 5,9 milyar dolarlık ihracatıyla Louisiana, 5,6 milyar dolarlık ihracatıyla California, 3,9 milyar dolarlık ihracatıyla Teksas ve 3,8 milyar dolarlık ihracatıyla Illinois geliyor. 

Cumhuriyetçilerin kaleleri ve salıncak eyaletler zarar görecek 

Cumhuriyetçi Parti’nin kalesi kabul edilen Alabama’nın 3,6 milyar dolar, Güney Karolina’nın 3 milyar dolar, Kentucky’nin 1,5 milyar dolar, Tennessee’nin 1,4 milyar dolarlık ürününün tarifelere tabi tutulacağı öngörülüyor.

Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasında gidip gelen salıncak eyaletlerde, ticaret savaşından payına düşeni alacak. Son seçimlerde Trump’a oy vererek başkan seçilmesinde büyük rol oynayan Ohio 3,3 milyar dolar, Michigan 2,3 milyar dolar, Pennsylvania 1,7 milyar dolar değerinde ihracatı misillemelerden olumsuz etkilenecek.

New York, Indiana, Kuzey Karolina, Wyoming ve Wisconsin, 1 milyar dolardan fazla ürünü AB, Çin, Kanada ve Meksika'nın tarifelerine tabi olacak diğer eyaletleri oluşturuyor. 

"Kongre’ye mesaj gönderin"

ABD Ticaret Odası'nın web sitesinde eyaletlerin ticaret savaşından ne derece etkileneceğini gösteren ABD haritasına, tarifelerin Amerikan şirketleri ve tüketicilerine nasıl zarar vereceğine yönelik bilgiler ve vatandaşların Kongre üyelerine gönderebilecekleri bir dilekçe eşlik ediyor.

Söz konusu dilekçede, “Trump yönetiminin kısa süre önce çelik, alüminyum ve Çin ürünlerine uygulamaya başladığı tarifelere ve otomobillere yönelik olası gümrük vergilerine kuvvetle karşı çıkıyorum. Sizden Amerikalı tüketicilere, ailelere ve işletmelere vergi koymaktan öteye gitmeyen bu tarifelere karşı elinizden gelen herşeyi yapmanızı istiyorum” ifadeleri yer alıyor. 

"Güçlü tepkinin etkili olmasını bekliyorum"

Daha önce eşi benzeri görülmemiş kampanyanın, Trump’ı geri adım attırmaya yetip yetmeyeceği, hem Amerikalı şirketler hem de ticaret partnerleri için en büyük soru işareti.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Gary Hufbauer, kampanyanın işe yaracağını düşünenler arasında yer alıyor.

Hufbauer, çelik ve alüminyum haricindeki tüm sektörledeki işletme ve organizasyonlarının Trump’ın tarifelerine karşı çıktığına işaret ederek, “Tepki giderek güçleniyor. Eğer, Çin’e yönelik gümrük tarifeleri, 6 Temmuz’da uygulamaya girerse tepki daha da büyüyecektir.” dedi.

Giderek artan tepkinin siyasi sonuçları olacağını belirten Hufbauer, ara seçimlerin yaklaşmasının iş dünyasının lehine olduğunu dile getirdi.

Hufbauer, “Trump, her şeyden çok Cumhuriyetçilerin kasımda yapılacak ara seçimleri kazanmasını istiyor. Dolayısıyla, güçlü tepkinin Trump üzerinde etkili olmasını bekliyorum” değerlendirmesini yaptı. 

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