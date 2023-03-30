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Ana Hattaki Patlak Nedeniyle Gazimağusa'ya Su Verilemiyor

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Ana Hattaki Patlak Nedeniyle Gazimağusa'ya Su Verilemiyor
Ana Hattaki Patlak Nedeniyle Gazimağusa'ya Su Verilemiyor

Gazimağusa'ya su taşıyan ana hat üzerinde meydana gelen patlak nedeniyle Gazimağusa’ya su verilemiyor.

Yeniboğaziçi’nde Salamis Otel yakınlarındaki patlaktan dolayı Gazimağusa’ya gelen su 29 Mart Çarşamba günü itibbarıyla tamamen kesilmiş durumda. KKTC Devlet Su İşleri Dairesi’nin sorumluluğu ve kontrolündeki hat üzerindeki çalışmanın 4 gün sürebileceği bilgisi verildi. Gazimağusa’nın genelinde su dağıtımı etkilenirken, halkımızdan su kullanımında tasarruflu olmasını rica ediyoruz.

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