  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Anastasiadis: AB'nin Enerji Hedeflerine Katkıda Bulunabiliriz

» »
Anastasiadis: AB'nin Enerji Hedeflerine Katkıda Bulunabiliriz
Anastasiadis: AB'nin Enerji Hedeflerine Katkıda Bulunabiliriz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AB’nin Ukrayna’daki durum yüzünden enerji bağımsızlığını kazanması ve enerji kaynaklarının farklılaştırılması konusunun ele alındığı Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın AB’nin enerji hedeflerine katkıda bulunabileceği görüşünü dile getirdiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Anastasiadis toplantının ikinci gününde, resmî twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB’nin enerji güzergâhlarının farklılaştırılması yönünde Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan’ın oynayabileceği role değindi.

Paylaşımında Güney Kıbrıs olarak AB’nin enerji güvenliğinin,  kaynakların ve tedarik güzergâhlarının çeşitlendirilmesiyle takviye edilmesinden yana olduğunu belirten Anastasiadis “AB’nin üniter elektrik piyasasının tamamlanmasını kolaylaştıracak çeşitli elektrik bağlantısı projeleri ile ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Anastasiadis “Kıbrıs, AB’nin enerji kaynakları ve güzergâhlarının çeşitlendirilmesi ve yeşil dönüşüme önemli ölçüde katkıda bulunmak için bölgesel düzeyde Kıbrıs Mısır ve İsrail gibi Doğu Akdeniz,  Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri ile işbirliği yapıyor” ifadesini kullandı.

Brüksel’deki toplantının ilk gün çalışmalarının ardından yaptığı paylaşımda ise Güney Kıbrıs’ın “Avrupa’daki yeni bir güvenlik mimarisinde konumunu bulması gerektiğini, Avrupa piyasalarına doğal gaz ve temiz enerji ihraç güzergâhları oluşturmak suretiyle AB’nin enerji özerkliğine katkıda bulunabileceği” görüşünü dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yatırım ve Kredilerde Net Artış25 Mart 2022 Cuma 17:22
  • 25 Mart Ayaklanmasının Yıldönümü Bugün Güney Kıbrıs'ta da Kutlanıyor25 Mart 2022 Cuma 17:06
  • Etek'e Göre Kıbrıs Türk Mallarının Yüzde 30'luk Bölümü Koruma Altında25 Mart 2022 Cuma 16:47
  • Anastasiadis AB Zirve Toplantısında Kıbrıs Sorununda Destek İstedi25 Mart 2022 Cuma 13:18
  • Rusya'ya karşı yaptırımların Rum ekonomisine bedeli büyük olacak25 Mart 2022 Cuma 12:02
  • Güney Kıbrıs Siyasi Sığınmacı Sayısında AB İçerisinde Birinci24 Mart 2022 Perşembe 22:26
  • Güney Kıbrıs'ta Marketlerde Ürün Sıkıntısı Beklenmiyor24 Mart 2022 Perşembe 22:08
  • Yurt Dışı Seyahatler Arttı24 Mart 2022 Perşembe 21:57
  • Neofitu'nun Londra Temasları24 Mart 2022 Perşembe 21:53
  • Larnaka'dan Lefkoşa'ya Kovalamaca24 Mart 2022 Perşembe 21:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti