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Anastasiadis Brüksel’e Gidecek

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Anastasiadis Brüksel’e Gidecek
Anastasiadis Brüksel’e Gidecek

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Ukrayna’daki gelişmelerin ele alınacağı Avrupa Konseyi toplantısına katılmak amacıyla Brüksel’e gideceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Başkanlığı Basın Ofisi Müdür Andreas Yosif’in yazılı açıklamasına dayanarak, Anastasiadis’in 24-25 Mart tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi zirvesine katılacağını yazdı.

Habere göre, zirvenin ilk günü olan 24 Mart’taki toplantının öğleden sonraki bölümüne çevirim içi katılacak ABD Başkanı Joe Biden AB liderleriyle Ukrayna ve halkına yönelik destek konusunu ele alacak.

Avrupa Konseyi zirvesinde liderlerin, enerji konularını, özellikle enerji alanındaki fiyat artışını da ele alması bekleniyor.

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