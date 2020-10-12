  • BIST 1.179
  • Altın 486,289
  • Dolar 7,8488
  • Euro 9,2605
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli:7 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olaylara tepki gösterdi.

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olaylara tepki gösterdi.
Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olaylara tepki gösterdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olaylara tepki gösterdi.

Rum haber kaynaklarına göre, bugün konu hakkında yazılı açıklamada yapan Anastasiadis, dün akşam Derinya barikatında meydana gelen olayların “son derece kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini” savundu.

Anastasiadis “Türkiye ve yandaşının kapalı bölge Maraş’la ilgili kararının sonucunda Kıbrıs Hellenizminin öfke ve üzüntüsünü anladığını” ifade ettiği açıklamasında, Türkiye’yle ilgili eleştirilerini yineledi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde neonazilere karşı yürüyüşKaynak: Güneyde neonazilere karşı yürüyüş12 Ekim 2020 Pazartesi 09:46
  • Diko Başkani Papadopulos’tan seçim demeci11 Ekim 2020 Pazar 15:43
  • Rum avukat Ahilleas Dimitriadis: “Maraş çözümün feneridir ”11 Ekim 2020 Pazar 15:31
  • “Grand Hyatt” 2025’te Güney Kıbrıs’ta10 Ekim 2020 Cumartesi 14:30
  • Güney Kıbrıs’taki Savunmaya Ayrılan Bütçe10 Ekim 2020 Cumartesi 14:10
  • Anastasiadis: “Maraş’la ilgili kararın geri alınması ön şart değil”10 Ekim 2020 Cumartesi 13:49
  • Güney Kıbrıs'ta 33 vaka 1 ölüm!09 Ekim 2020 Cuma 19:17
  • Maraş: Kıbrıslı Rumlara göre 46 yıl kapalı kalan bölgenin açılması 'telafisi olmayan bir acı'09 Ekim 2020 Cuma 12:41
  • Kapalı Maraş’ın Sahil Şeridinin Açılması Rum Basınında09 Ekim 2020 Cuma 11:20
  • Güney’de Aranan Rum Kktc’ye Geçmeye Çalışırken Yakalandı09 Ekim 2020 Cuma 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti