Anastasiadis Paris’e Gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 10-11 Mart tarihlerinde yapılacak Avrupa Konseyi gayriresmî toplantısına katılmak üzere Cuma günü Paris’e gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, toplantıda Ukrayna-Rusya savaşına bağlı olarak AB’nin savunma konularında stratejik özerkliğinin ve enerjiyle ilgili konuların ele alınacağını ve Anastasiadis’e Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Başkanlık Müsteşarı Kiriakos Kusios ve bazı diğer yetkililerin eşlik edeceğini yazdı.