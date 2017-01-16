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Anastasiadis'e karşı darbe çağrısı!

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Anastasiadis'e karşı darbe çağrısı!
Cenevre’deki Kıbrıs konulu konferansın yapıldığı 12 Ocak günü sosyal medyada (facebook) Kıbrıs Rum siyasi ve askeri liderliklerine itaatsizlik ilan eden “Milli Muhafız İhtilal Kuvvetleri” isimli sayfa oluşturulduğu haber verildi.

Politis “Başkan’a Karşı Silahlı İsyana Çağırıyorlar… Facebook’ta ‘Milli Muhafız İhtilal Kuvvetleri’” başlığıyla aktardığı haberinde, adı geçen sayfada “Kıbrıs halkına itaat, Anastasiadis rejimine itaatsizlik” talep edildiğine dikkat çekti.

Gazeteye göre, sayfada cumartesi günü yapılan paylaşımda “seferi, muvazzaf, profesyonel ve milis her türden silahlı personel inançla devlet kuvvetlerine katıldı ve güçlerini Kıbrıs halkının hizmetine verdi. Kıbrıs halkı, Cenevre kentinde yapılmakta olan siyasi entrikalarla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin gözleri önünde yıkılmakta olduğunu görüyor” denildi.

Kurulan bu askeri hareketin öncülüğünü “seferilerin” yapmakta olduğu kaydedilen ve “Halkın gıyabında Cenevre’de bulunan diktatör  hükümeti devirmek ve aynı zamanda demokratik bir devlet  kurmak için” güçlerin birleştirilmesi çağrısı yapılan paylaşımda özetle şu ifadelere yer verildi:
“Bu nedenle ilk aşamada bir yandan Milli Muhafız Ordusu’nun, seferilerin oluşturduğu omurgasını öte yandan da halkı, çeşitli yerlerde harekete geçerek top yekûn savunmaya çağırıyoruz. Bu, ilave kuvvet olarak muvazzafların ve profesyonel askerlerin ve elbette her zaman olduğu gibi milislerin gücüne ihtiyacımız olmayacağı anlamına gelmiyor.”

Habere göre sayfada önceki gün (Pazar) yapılan paylaşımda ise  RMMO askerlerine, RMMO’ya itaat etmeme ivedi çağrısı yapıldı. Seferiler, muvazzaflar ve profesyonel askerlerden, milislerle birlikte “Milli Muhafız İhtilal Kuvvetleri”nin yanında yer almaları ve birliklerinin ve RMMO’nun emirlerini dinlememeleri istendi, Rum halkına da “top yekûn savunma” çağrısı yapıldı. “İhtilal” ordusu, diğer vatandaşlara da Lefkoşa’nın Rum kesimindeki, RMMO da dahil  devlet binalarının önünde, kendisine eşlik etme çağrısı yaptı.

Gazete, Rum güvenlik makamlarının  bu sayfayı ilk andan itibaren tespit ederek takibe aldığını, kurucularını saptamaya çalıştığını belirtirken Anastasiadis hükümetinden bir kaynağın da “ciddi bir mesele var. Bu sayfanın yöneticileri Milli Muhafız Ordusu’nu, demokratik yöntemlerle seçilmiş hükümeti devirmek için ihtilale çağırıyor” dediğini vurguladı.

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