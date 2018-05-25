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ANASTASİADİS'TEN GUTERRES ÇERÇEVESİNE EVET

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25 Mayıs 2018 tarihli Detay Gazetesi...
ANASTASİADİS'TEN GUTERRES ÇERÇEVESİNE EVET

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, “ben BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ortaya koyduğu çerçeveye bağlı olarak müzakerelere başlamaya hazır olduğumu bugüne kadar 4 kez açıkladım. Hatta bu niyetimi BM Genel Sekreteri’ne mektup yazarak ilettim” dedi ve Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’i ziyaret etti. Ziyaretteki konuşmasına Crans Montana sürecini özetleyerek başlayan Anastasiadis, gelişen süreç içerisinde masaya çeşitli öneriler sunduklarını ve Guterres’in sunduğu 6 madde üzerinde görüşmeleri yürüttüklerini dile getirirken, Crans Montana sürecinin çökmesinin esas nedeninin garantiler konusu olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye’nin yeni bir garanti sistemine karşı olduğunu açıkça ifade ettiğini iddia eden Rum Lider, “Türkiye bizden etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesini, adada 1800 askerinin kalmasını ve Kıbrıs’ta en az bir üsse sahip olmasını talep etti. Benim bunları kabul etmem mümkün değildi” dedi.

“3 YIL İÇERİSİNDE KADEMELİ OLARAK ASKERİN ÇEKİLEBİLECEĞİNİ MUHATAPLARIMA İLETTİM”

Askerin çekilmesi konusunda da esnek davrandığını ifade eden Anastasiadis, 3 yıl içerisinde kademeli olarak askerin çekilebileceğini muhataplarına ilettiğini söyledi.

“Şu çok net bilinmelidir ki, bir tarafın tehdit olarak gördüğünü diğer taraf güvenlik olarak kabul edemez. Bu her iki taraf için de geçerlidir. O nedenle ben yarınlara bağımsız bir Kıbrıs bırakmak istiyorum” diyen Rum Lider, “yeni oluşturulacak güvenlik sisteminde 2000 tane federal polisin olmasını, hatta garantör olan ülkelerin bu rakamın yüzde 10’u oranında yani 200’er tane polis bulundurabileceğini önerdim fakat Mevlüt Çavuşoğlu bunu reddederek garantörlükten vazgeçmeyeceklerini tarafımıza açıkça ifade etti. Üstelik BM Genel Sekreteri’nin Türkiye’nin pozisyonunu çok iyi bildiğini de bizlere söyledi” dedi.

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