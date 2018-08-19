Google’ın mobil işletim sistemi Android, duymakta zorlanan müşterilerine yönelik güzel bir güncelleme getiriyor. Kullanıcılarının engellerini kaldırmak isteyen Google, Android işletim sistemi için native işitme cihazı desteği sunmaya başlayacak.

Bu soruna Google'ın daha yeni çözüm bulacak olması bazı kullanıcıları da sinirlendirmedi de değil. Hatırlatmak gerekirse bluetooth özellikle işitme cihazları iPhone modelleri ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. İşitme cihazı desteği için çalışmalarına başladığını duyuran Google, GN Hearing firması ile de ortaklaşa çalıştığını duyurdu.

Android için işitme cihazı desteği yolda!

İşitme cihazları konusunda profesyonel olan GN Hearing, Google iş birliği ile ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) isimli bir protokol geliştirecek. Düşük gecikme hızları ile başarılı bir ses aktarımı yapmayı hedefleyen Audio Streaming for Hearing Aids, kullanıcıların pil ömrünü de korumayı hedefliyor.

ASHA özelliğini kullanabilecek olan aparatlar, başka bir cihaza gerek kalmadan Android akıllı telefonlar ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek. ASHA’nın hem telefon görüşmeleri yapmak hem de müzik dinlemek için kullanılabileceğini de eklemeden geçmeyelim.

Henüz bu projenin ne zaman hayata geçeceği ile ilgili Google bir bilgi paylaşımında bulunmuş değil.