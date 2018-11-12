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Android Q bu özelliği ile birlikte çok konuşulacak!

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İlk olarak Android Nougat güncellemesi ile birlikte hayatımıza giren çoklu pencere özelliği, Android Q Multi Resume ile bambaşka bir boyut kazanacak
Android Q bu özelliği ile birlikte çok konuşulacak!

Android Q Multi Resume özelliği ile bomba gibi geliyor!

İlk olarak Android Nougat güncellemesi ile birlikte hayatımıza giren çoklu pencere özelliği, Android Q Multi Resume ile bambaşka bir boyut kazanacak.

Önümüzdeki yıl yayınlanacak olan Android güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan söz konusu bu özellik ile aynı anda iki farklı uygulama kullanılabilecek. 

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Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte, büyüyen akıllı telefon ekranları birçok çeşitli fonksiyonu da beraberinde getiriyor. Google’un geliştirmekte olduğu Android‘de bu duruma değinerek kullanıcılarına oldukça kullanışlı bir özelliği 2019’da kullanıcılarına sunacak.

Multi Resume adı verilen özellik sayesinde kullanıcıların iki farklı uygulamayı aynı anda kullanmasına olanak sağlıyor. Fakat bu özelliğin Android Nougat güncellemesi ile birlikte bizlere sunulan Çoklu Pencere özelliğinden tek farkı ise, aynı anda iki farklı uygulamayı donmadan kullanmamıza olanak sağlıyor olması.

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Donmadan kullanmakta kastımız ise, bilindiği üzere Çoklu Pencere’de açtığımız iki farklı uygulamadan birini kullanabiliyorduk. Söz konusu bu durumu yeni özelliği ile tamamen ortadan kaldıracak olan Google, böylece büyük ekranlı telefonların nimetlerinden yararlanabilmemize olanak sağlayacak.

Örneğin WhatsApp‘ta bir yandan arkadaşlarınız ile konuşurken bir yandan da aynı şekilde internet tarayıcısı üzerinden de arama yapılabilecek. Bunun gibi birçok işlevi de aynı anda yürütülebilecek. Fakat bu özelliği kullanabilmeniz için, söz konusu uygulamaların Multi Resume desteğine sahip olması da gerekiyor.

Henüz bu Android Q güncellemesinin ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Fakat yeni güncelleme ile birlikte gelecek olan Multi Resume özelliği, son paylaşılan raporlara göre Android Pie ile kullanıcılara sunulabileceği de konuşuluyor. 

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