Andros Kiprianu: “Hal böyle oldukça eleştirmeye devam edeceğiz”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarıyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirerek, “hal böyle oldukça, eleştirmeye devam edeceklerini” söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarıyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirerek, “hal böyle oldukça, eleştirmeye devam edeceklerini” söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Kiprianu’nun Anastasiadis’in izlediği taktiklerin yanlış olduğunu kaydederek, üzerinde uzlaşıya varılmış çözüm zeminini öncelikleri arasına koyması halinde, AKEL’in süreci destekleyeceğini belirttiğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, AKEL’in vatansever bir parti olduğunu ve Kıbrıs ile Kıbrıs halkını, her şeyin üstünde tuttuğunu vurguladı.

Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki mevcut çıkmaz nedeniyle çok endişeli olduklarını dile getiren Kiprianu, Kıbrıs Türk toplumunda birtakım olumsuz gelişmeler yaşandığına işaret ederek, Kıbrıs sorununun çözümünü destekleyen güçlerin giderek azaldığını söyledi.

Kiprianu, Kıbrıs Türk toplumu liderliğinde olası değişikliğin, durumu daha da kötüleştirebileceğini ifade etti.

Habere göre Kiprianu, Türkiye’nin ne dediğini çok iyi duyduklarını ve eğer müzakereler yeniden başlamazsa, kalıcı bölünme olacağını belirtti.