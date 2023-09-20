Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)

19.09.2023 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu apartmana ait araç park yeri içerisinde ölü olarak bulunan Muhammed Bedi AVCI (E-23)’nın, 20.09.2023 tarihinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "yüksekten düşme, iç organ yaralanmaları, iki taraflı hemopnömotoranks ve iç kanama" sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında meselede şüpheli olarak görülen A.A.(E-52), H.A. (K-48) ve H.S.A.(E-17) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.