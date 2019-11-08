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Ankara'da 5 kişi hesabı beğenmedi; pavyona molotof kokteyli attı

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Ankara'da 5 kişi hesabı beğenmedi; pavyona molotof kokteyli attı
Ankara'da 5 kişi hesabı beğenmedi; pavyona molotof kokteyli attı

Ankara'da gittikleri pavyonda hesabı fazla bulan beş kişi, mekâna molotof kokteyli attı. Mekanda büyük hasar meydana gelirken, beş şüpheli polis tarafından yakalandı.

Sözcü'nün haberine göre olay dün gece Ankara’nın çok sayıda pavyonun bulunduğu Çankırı Caddesi’nde meydana geldi. Bir pavyona giden beş kişi gecenin sonunda gelen hesaba itiraz etti. İşyeri sahipleri ile tartışan zanlılar mekandan ayrıldı. Bir süre sonra otomobille dönen zanlılar, pavyona molotofkokteyli atıp bölgeden uzaklaştı. Gece kulübünde paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Bölgede çalışma başlatan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan güvenlik kamerası incelemesiyle zanlıların kullandıkları otomobilin plakasını belirledi.

Polis adreslerini belirlediği beş zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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