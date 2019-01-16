  • BIST 95.411
  • Altın 221,870
  • Dolar 5,3450
  • Euro 6,0975
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın! 5 işçi yaşamını yitirdi

»
Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın! 5 işçi yaşamını yitirdi

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

2294020_6d110c20f793ebbdca3c32533cb4fb2f.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soğuğa ilginç çözüm: Yanan sobayı sırtına bağlayıp dolaştı! (video)16 Ocak 2019 Çarşamba 17:02
  • Mahkeme eşine şiddet uygulayan kocaya 'boz ayı' cezası verdi16 Ocak 2019 Çarşamba 10:59
  • Adana'da su dolan işçi servisinde mahsur kalan 17 işçi kurtarıldı16 Ocak 2019 Çarşamba 08:20
  • Ahır'a seçmen kaydettiler15 Ocak 2019 Salı 19:08
  • Ekonomik tehdit konuları, Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından tatlıya bağlandı15 Ocak 2019 Salı 18:15
  • İstanbul Yeni Havalimanına taşınma tarihi açıklandı15 Ocak 2019 Salı 18:04
  • Devlet Bahçeli: Gocunan varsa gocuk giysin15 Ocak 2019 Salı 17:25
  • IŞİD'in 'Konya emiri' eski özel harekat polisi çıktı15 Ocak 2019 Salı 17:23
  • Erdoğan: Suriye’de güvenli bölgeyi ABD ile beraber oluşturacağız15 Ocak 2019 Salı 16:42
  • Şiddet Haritası ( Yüzde 69 artış)15 Ocak 2019 Salı 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti