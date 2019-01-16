Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın! 5 işçi yaşamını yitirdi

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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