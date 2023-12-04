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Anne - kız mahkemeye çıkarıldı.... Öz annesinin altınlarını...

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Lefkoşa’da annesinin evinden altınlarını çalan F.O ile kızı Z.İ mahkemeye çıkarıldı.
Anne - kız mahkemeye çıkarıldı.... Öz annesinin altınlarını...

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 30 Kasım 2023 tarihinde, 09:00-17:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da bulunan E.O.’ya ait ikametgahın doğuya bakan kilitsiz vaziyetteki kapalı giriş kapısını hasar yapmadan açan meçhul şahısların ikametgâh içerisine kanunsuz olarak girip, yatak odasındaki komodin içerisindeki 2 bin 500 TL nakit parayı, elbise dolabı içerisinde elbiselerin arasındaki 1 adet 22 ayar gerdanlık, 8 adet 22 ayar burma bilezik ve 4 adet tam Cumhuriyet altınını ve sirkat edip, aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. 


Polis, mesele ile ilgili olarak, konu ikametgah çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarından yapılan incelemede 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 13:47'de, zanlıların ellerinde poşet ile konu ikametgahın ana giriş kapsından içeriye giriş yaptığını ve saat 14:00'te ellerinde poşet ile ikametgahtan ayrıldıklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, 3 Aralık 2023 tarihinde, zanlıların Gazimağusa'da kalmakta oldukları ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlı F.O müştekinin kızı, zanlı Z.İ'nin de torunu olduğunu belirtti.

Polis, F.O'nun  ifadesinde eski resimlerini bulmak için annesinin elbise dolabını karıştırdığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının altın ve paraları görmediğini, resimleri ise bulamadığını söylediğini aktardı. 


Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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