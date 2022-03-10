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Annesi Tarafından Kaçırılan Çocukla İlgili Gelişmeler

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Annesi Tarafından Kaçırılan Çocukla İlgili Gelişmeler
Annesi Tarafından Kaçırılan Çocukla İlgili Gelişmeler

Güney Kıbrıs’ta yaşayan 33 yaşındaki Kiriakos Pambakas’ın, 5 yaşındaki erkek çocuğunun 35 yaşındaki eski eşi tarafından kaçırıldığı konusundaki şikayeti sonucunda, anneyle birlikte seyahat eden ve daha sonra Yunanistan’da tutuklanıp Rum kesimine iade edilen iki kadının (çocuğun anneannesi ve teyzesi), dün çıkarıldıkları mahkemede, 5 yaşındaki Stilianos’u kaçırdıklarına dair suçlamaları kabul etmedikleri haber verildi.


Limasol Kaza Mahkemesinin, dün kapalı olarak gerçekleştirdiği oturumda, duruşma süreci başlayana kadar iki kadının sanık statüsünde kalmasına karar verdiğini ve davanın görülmesine 23 Mart tarihinde başlanacağını yazan Fileletheros gazetesi, davanın doğası gereği, duruşmaların kapalı oturumda gerçekleştirileceğini ifade etti.


Kadınların, aleyhlerinde bulunan Avrupa tutuklama emri temelinde geçtiğimiz ay Yunanistan’da tutuklandıklarını anımsatan gazete, davayla ilgili olarak 5 yaşındaki Stilianos’un annesinin aranmakta olduğunu ve Rum polisinin, annenin oğluyla birlikte bugüne kadar Türkiye’de bilinmeyen bir yerde kaldığı yönünde bilgilere sahip olduğunu ekledi.

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