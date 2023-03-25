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Annita Dimitriu, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahil olması önerisine destek verdi

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahil olması şeklindeki öneriye destek verdiği belirtildi.
Annita Dimitriu, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahil olması önerisine destek verdi

Fileleftheros gazetesi Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Euronews’e verdiği röportaja yer verdi.

Dimitriu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif şekilde müdahil olması önerisine güven oyu verdiğini yazan gazete, Dimitriu’nun ayrıca Hristodulidis ile birlikte aynı siyasi grupta yer almaktan da söz ettiğini belirtti.

Habere göre, kendisi ile birlikte Hristodulidis’in de Avrupa Halk Partisi toplantısında yer almasına yönelik bir soru üzerine Dimitriu, “Bunun avantaj olduğunu, her şeyin üzerinde ülkenin Kıbrıs, en büyük evlerinin ise Avrupa Birliği olduğunu” ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif şekilde müdahil olması önerisinin sorulması üzerine Dimitriu, bu konu üzerindeki daha fazla bilgilendirmenin Ulusal Konsey’de yapılacağını belirtirken “sadece olumlu olarak nitelendirilebilir ve karşılanabilir” ifadesini kullandı.

Dimitriu açıklamasının devamında bunun, önkoşul olarak değil katalizör olarak işlev göstermesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bilgilendirmeyi bekleyeceklerini söyleyen Dimitriu, bu gidişata yönelik böylesi bir çabayı da desteklediklerini ifade etti.

DİMİTRİU’NUN TEMASLARI

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde DİSİ’den yapılan açıklamaya dayanarak Dimitriu’nun Brüksel’deki temaslarına da yer verdi.

Habere göre Dimitriu, bu çerçevede Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber, Yunanistan Başbakanı Kostas Miçotakis, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu, Bütçe Komiseri Johannes Hahn, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi Başkanı David McAllister, Avrupa Halk Partisi Parlamento Grubu Genel Sekreteri Simon Busuttil ve Avrupai yaşam tarzının ileriye götürülmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile bir araya geldi.

Dimitriu gerçekleştirdiği gerek ikili temaslarda gerekse katıldığı Avrupa Halk Partisi toplantısı sırasında Avrupa Birliği’nin ana gündeminde bulunan bütün konularını ele alma fırsatını buldu.

Avrupai yaşam tarzının ileriye götürülmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dimitriu görüşmede Schinas’ın kendi portföyünde yer alan konular üzerinde durduklarını belirtti.

Schinas da açıklamasında kendi yetki alanındaki konularda Avrupa’nın Güney Kıbrıs’a destek vermesinin mümkün olduğunu ifade etti.

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