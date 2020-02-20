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Antalya Baro Başkanı'ndan Feyzioğlu'na: 'Saray Bekçisi'ni aforoz etmek boynumuzun borcu olsun

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Antalya Baro Başkanı'ndan Feyzioğlu'na: 'Saray Bekçisi'ni aforoz etmek boynumuzun borcu olsun
Antalya Baro Başkanı'ndan Feyzioğlu'na: 'Saray Bekçisi'ni aforoz etmek boynumuzun borcu olsun

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, Gezi davasıyla ilgili “Konuşma gereği görmüyorum” açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balkan, “Daha birkaç gün önce ‘Saray Soytarısı’ olarak anılan Saray Bekçisi Metin Feyzioğlu, Gezi davasıyla ilgili konuşma gereği duymuyormuş. TBB Başkanlık Makamını işgal eden bu ilkesiz ve omurgasızı hukuk dünyasından aforoz etmek boynumuzun borcu olsun” dedi.

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